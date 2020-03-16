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2020年03月16日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年3月16日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

コロナ危機とロボット導入で中国社会が様変わりとの予測も｜NEWSポストセブン

外出制限のため電動工具修理工が自動散髪ロボット開発、「実に恐ろしい」とネットで話題に―中国（2020年3月15日）｜BIGLOBEニュース

中国から来た片足の起業家　「ロボット義足」に挑む　　:日本経済新聞

主要なロボットアームに取り付けできるシングルパットグリッパー – MONOist（モノイスト）

元エンジニアが率いる沖縄の小学生が、ロボットプログラミングで世界に挑戦【WRO 2019ハンガリー国際大会】 (1/2)：EdTechZine（エドテックジン）

スマートグラスが切り拓く視覚障害者支援 – 蘭Envisionの最新AI | The Medical AI Times

■■ジュンテクノサービス、株式会社ヒューテック協力のもと 水中ドローンを活用した 流域下水道の管渠調査191mの潜航点検を実施｜株式会社ジュンテクノサービスのプレスリリース

1万人へロボット掃除機調査「導入のきっかけ」や「重視点」 – 家電 Watch

サービスロボットの需要増加-中国や日本などの国で:ドリームニュース – Miyanichi e-press

https://t.co/66xi4ytEl6 : ドローンで刑務所にマリフアナなど「配達」、男２人を摘発　米

人間支援ロボットの提携市場のプロの戦略調査報告書”2020年のサイズ、共有、成長、トップスキー選手との予報が2028 – InvestAsian

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