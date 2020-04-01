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ニュースヘッドライン  

2020年04月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年4月1日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

“役に立たないロボット”｢LOVOT｣レビュー：心に余裕がないと人にも、ロボットにも優しくなれないと再認識した2週間 | ギズモード・ジャパン

ANAHD、遠隔操作ロボ技術「アバター」の新会社設立　　:日本経済新聞

清掃用ロボットの機能拡張性強化に関するお知らせ｜CYBERDYNE株式会社のプレスリリース

引越にロボット導入・パワードスーツで引越作業を改善 | 引越革命のプレスリリース | 共同通信PRワイヤー

伸びるロボに危機の芽　　:日本経済新聞

消防などの緊急時対応に向けたドローン活用が進む（Impress Watch） – Yahoo!ニュース

AWS、ロボ制御で攻勢 世界200社と接触　　:日本経済新聞

昭和＆平成を駆け抜けた伝説のロボットが復活！　「がんばれいわ!!ロボコン」7月公開 : 映画ニュース – 映画.com

ANAの分身ロボ事業が独立　子会社化で人材集めやすく、医療現場での普及狙う – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

ロボテスフィールド全面開所　南相馬浪江イノベ構想中核担う | 福島民報

掃除ロボットが収集するデータも活用。アイロボットが目指す「スマートホーム構想」とは？ | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

https://t.co/eQSJ5ynuui：画像認識AIはどこに着目し判断するのか、猫画像で調べてみる

中国の研究者、超小型多機能軟体ロボットの開発に成功　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

チュニジアで外出禁止令、車両型ロボットが監視（TBS系（JNN）） – Yahoo!ニュース

ホーチミン：学生が病院向けロボット開発、新型コロナ院内感染対策で [社会] – VIETJOベトナムニュース

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