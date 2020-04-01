2020年04月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
“役に立たないロボット”｢LOVOT｣レビュー：心に余裕がないと人にも、ロボットにも優しくなれないと再認識した2週間 | ギズモード・ジャパン
ANAHD、遠隔操作ロボ技術「アバター」の新会社設立 :日本経済新聞
清掃用ロボットの機能拡張性強化に関するお知らせ｜CYBERDYNE株式会社のプレスリリース
引越にロボット導入・パワードスーツで引越作業を改善 | 引越革命のプレスリリース | 共同通信PRワイヤー
伸びるロボに危機の芽 :日本経済新聞
消防などの緊急時対応に向けたドローン活用が進む（Impress Watch） – Yahoo!ニュース
AWS、ロボ制御で攻勢 世界200社と接触 :日本経済新聞
昭和＆平成を駆け抜けた伝説のロボットが復活！ 「がんばれいわ!!ロボコン」7月公開 : 映画ニュース – 映画.com
ANAの分身ロボ事業が独立 子会社化で人材集めやすく、医療現場での普及狙う – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
ロボテスフィールド全面開所 南相馬浪江イノベ構想中核担う | 福島民報
掃除ロボットが収集するデータも活用。アイロボットが目指す「スマートホーム構想」とは？ | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
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中国の研究者、超小型多機能軟体ロボットの開発に成功 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
チュニジアで外出禁止令、車両型ロボットが監視（TBS系（JNN）） – Yahoo!ニュース
ホーチミン：学生が病院向けロボット開発、新型コロナ院内感染対策で [社会] – VIETJOベトナムニュース