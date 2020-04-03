2020年04月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
遠くで暮らす親や祖父母との新しい絆が生まれる見守りロボット＆サービス3選｜@DIME アットダイム
患者の感情読み取る「ロボット看護師」導入、簡単な会話も可能…医師６７人死亡のイタリア : yomiDr./ヨミドクター（読売新聞）
ドローン巡る経済安保 日本、中国製を全面排除せず 米と温度差 :日本経済新聞
最長ストローク150mmのコンパクトな3指グリッパー、協働ロボットなどに対応 – MONOist（モノイスト）
ROBOTISの最新ロボット「Engineer Kit1」を試す(1) 2足歩行からAIまで学習できるロボットキット | マイナビニュース
【GW前まで期間限定！】世界最小級・高機能！水中ドローン《DORY（ドリー）》がクラウドファンディングのCAMPFIREに登場！釣りの新しい武器に！？｜株式会社スペースワンのプレスリリース
（耕論）ロボットとなかよく？ 稲田晶斗さん、太田智美さん、瀬名秀明さん：朝日新聞デジタル
イタリアの医療現場を守れ、バイタル測定ロボットで感染予防（ロイター） – Yahoo!ニュース
（ビジネスTODAY）コロナで広がるタッチレス製品 日本勢、センサーに強み NEC、マスクとらず認証 :日本経済新聞