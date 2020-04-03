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2020年04月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年4月3日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

遠くで暮らす親や祖父母との新しい絆が生まれる見守りロボット＆サービス3選｜@DIME アットダイム

患者の感情読み取る「ロボット看護師」導入、簡単な会話も可能…医師６７人死亡のイタリア : yomiDr./ヨミドクター（読売新聞）

ドローン巡る経済安保　日本、中国製を全面排除せず　米と温度差　　:日本経済新聞

最長ストローク150mmのコンパクトな3指グリッパー、協働ロボットなどに対応 – MONOist（モノイスト）

ROBOTISの最新ロボット「Engineer Kit1」を試す(1) 2足歩行からAIまで学習できるロボットキット | マイナビニュース

【GW前まで期間限定！】世界最小級・高機能！水中ドローン《DORY（ドリー）》がクラウドファンディングのCAMPFIREに登場！釣りの新しい武器に！？｜株式会社スペースワンのプレスリリース

（耕論）ロボットとなかよく？　稲田晶斗さん、太田智美さん、瀬名秀明さん：朝日新聞デジタル

イタリアの医療現場を守れ、バイタル測定ロボットで感染予防（ロイター） – Yahoo!ニュース

（ビジネスTODAY）コロナで広がるタッチレス製品　日本勢、センサーに強み　NEC、マスクとらず認証　:日本経済新聞

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