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大手家電量販店で「Apple HomePod」が8,000円引きで販売中！

2020年4月13日 By

ビックカメラ.comとヨドバシ.comなど大手家電量販店にてApple Home Podが値引き販売中だ。

通常税込み価格36,080円が8,010円引きの28,070円に。
さらにそれぞれのストアの5％のポイント還元（1,404円相当）も行われている。

高偏位ウーファーと7つのホーンツイーターのアレイが出力する音はこのクラスでベストといっていい品質だ。さらに設置した部屋に合わせて最適な音響を自動調整する空間認識機能などハイエンドらしい機能を持っている。特にiPhoneユーザー、Apple Musicユーザーにはおすすめなスマートスピーカーだ。

今回の値引きは2020年4月10日（金）～4月30日（木）までの期間限定となっている。興味のある方はお早めに。


外部リンク
ビックカメラ.com / HomePod スペースグレー

ビックカメラ.com / HomePod ホワイト

ヨドバシ.com / HomePod スペースグレー

ヨドバシ.com / HomePod ホワイト


関連サイト
Apple HomePod公式サイト
Apple HomePod / Siri fan club japan
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中橋 義博
中橋 義博

1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。

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