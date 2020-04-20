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2020年04月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年4月20日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

上海市、学校再開に向け消毒ロボットを導入　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

空から外出自粛要請　DPCAがドローンで神戸・三宮の繁華街一帯に呼びかけ | DroneTribune (ドローントリビューン)

IoT普及へ特許制限を検討　利用差し止めに条件　　:日本経済新聞

新型コロナの電話相談にLINEの音声対応AIサービス導入、中津市｜新・公民連携最前線｜PPPまちづくり

所沢市の誇れる７人に！「RS7」ロボット競技会で世界大会出場権獲得 | ショッパー電子版

新型コロナ／ロボカップ愛知、開催可否「状況注視し見極め」　県知事 | 日刊工業新聞 電子版

技術的にガチでスゲー! ロボット掃除機「新型ルーロ」はここまで進化した【家電製品レビュー】- 家電 Watch

TechShare、K-12向け教育用ロボットアームDOBOT Magician Lite国内販売開始 | ICT教育ニュース

マイクロソフトとテレイグジスタンス、小売り向けロボ開発　　:日本経済新聞

ミニマイコンボード「micro:bit」向けの二輪ロボット自作キットが店頭入荷 – AKIBA PC Hotline!

GoogleのPixel4、AIで人の顔を3D化できるように – BRIDGE（ブリッジ）

https://t.co/eQSJ5ynuui：自動運転技術を加速させたAIとディープラーニング

アート博物館がロボットを使ったリモートツアー提供開始へ…英国 – ROBOTEER（ロボティア）

水深100mの世界を4K撮影！海や川の思い出を鮮やかに残す【水中ドローン BW Space Pro】が未来ショッピングにて掲載開始

車両型ドローンで商店街消毒 大分　　:日本経済新聞

ご家庭での学びを応援！レゴ®ロボットプログラミング家庭学習教材の特典付きキャンペーンを5/10(日)まで期間延長｜アフレルのプレスリリース

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