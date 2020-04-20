2020年04月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
上海市、学校再開に向け消毒ロボットを導入 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
空から外出自粛要請 DPCAがドローンで神戸・三宮の繁華街一帯に呼びかけ | DroneTribune (ドローントリビューン)
IoT普及へ特許制限を検討 利用差し止めに条件 :日本経済新聞
新型コロナの電話相談にLINEの音声対応AIサービス導入、中津市｜新・公民連携最前線｜PPPまちづくり
所沢市の誇れる７人に！「RS7」ロボット競技会で世界大会出場権獲得 | ショッパー電子版
新型コロナ／ロボカップ愛知、開催可否「状況注視し見極め」 県知事 | 日刊工業新聞 電子版
技術的にガチでスゲー! ロボット掃除機「新型ルーロ」はここまで進化した【家電製品レビュー】- 家電 Watch
TechShare、K-12向け教育用ロボットアームDOBOT Magician Lite国内販売開始 | ICT教育ニュース
マイクロソフトとテレイグジスタンス、小売り向けロボ開発 :日本経済新聞
ミニマイコンボード「micro:bit」向けの二輪ロボット自作キットが店頭入荷 – AKIBA PC Hotline!
GoogleのPixel4、AIで人の顔を3D化できるように – BRIDGE（ブリッジ）
https://t.co/eQSJ5ynuui：自動運転技術を加速させたAIとディープラーニング
アート博物館がロボットを使ったリモートツアー提供開始へ…英国 – ROBOTEER（ロボティア）
水深100mの世界を4K撮影！海や川の思い出を鮮やかに残す【水中ドローン BW Space Pro】が未来ショッピングにて掲載開始
車両型ドローンで商店街消毒 大分 :日本経済新聞
ご家庭での学びを応援！レゴ®ロボットプログラミング家庭学習教材の特典付きキャンペーンを5/10(日)まで期間延長｜アフレルのプレスリリース