2020年04月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
イスラエル、新型コロナ対策で病院で働くロボット開発 病院スタッフの業務軽減目指して(佐藤仁) – 個人 – Yahoo!ニュース
病院入場管理にロボット活用！院内感染防止の切り札となるか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
小さい情シス部門のこれから(5) 中小企業の合体ロボ型ひとり情シス | マイナビニュース
「ロボットのシェアリングエコノミー」 RaaSの概要と事例 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
アフレル、レゴ ロボットプログラミング教材のキャンペーンを期間延長 | ICT教育ニュース
最大時速240kmはギネス世界記録! 近未来の「ドローン配送」はまるで本物の鳥みたい（GetNavi web） – Yahoo!ニュース
Digital Aerolus、新型コロナウイルス用除菌ドローンリリース。紫外線照射で99%除去！ – DRONE | ドローン専門メディア
スマート消毒ロボット、非接触エレベーター 空港で感染対策の画期的技術–人民網日本語版–人民日報
値段も様々、「ロボット掃除機」導入で生活はどう変化したか | マネーポストWEB