TOP > ニュースヘッドライン > 2020年04月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2020年04月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年4月21日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

イスラエル、新型コロナ対策で病院で働くロボット開発　病院スタッフの業務軽減目指して(佐藤仁) – 個人 – Yahoo!ニュース

病院入場管理にロボット活用！院内感染防止の切り札となるか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

小さい情シス部門のこれから(5) 中小企業の合体ロボ型ひとり情シス | マイナビニュース

「ロボットのシェアリングエコノミー」　RaaSの概要と事例 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

アフレル、レゴ ロボットプログラミング教材のキャンペーンを期間延長 | ICT教育ニュース

最大時速240kmはギネス世界記録! 近未来の「ドローン配送」はまるで本物の鳥みたい（GetNavi web） – Yahoo!ニュース

Digital Aerolus、新型コロナウイルス用除菌ドローンリリース。紫外線照射で99%除去！ – DRONE | ドローン専門メディア

スマート消毒ロボット、非接触エレベーター　空港で感染対策の画期的技術–人民網日本語版–人民日報

値段も様々、「ロボット掃除機」導入で生活はどう変化したか | マネーポストWEB

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）