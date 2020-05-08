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2020年05月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年5月8日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

新型コロナで変わる中国の医療【上】 勢い増すAI ロボット オンライン診療（時事通信） – Yahoo!ニュース

遠隔ロボット「ニューミー」接客、警備分野でも期待（日刊スポーツ） – Yahoo!ニュース

ＡＩ搭載「自走式印鑑」、実用化に「謎の壁」

新型コロナで変化　JR東の「ロボット」と「無人店舗」の現在地：日経クロストレンド

「Ｊａｐａｎ Ｒｏｂｏｔ Ｗｅｅｋ」延期します | 日刊工業新聞 電子版

業界横断でドローン点検　NTT西系、インフラ維持へ　　:日本経済新聞

先頭を走る中国家庭用サービスロボット市場、2020年に新たな成長の兆し（36Kr Japan） – Yahoo!ニュース

分身ロボがお見舞い　加賀 遠隔操作の実験開始:石川:中日新聞(CHUNICHI Web)

自宅待機期間に彩りを。イギリス発、ロボットを使った美術館リモートツアー | 世界のソーシャルグッドなアイデアマガジン | IDEAS FOR GOOD

トイレ掃除だけじゃない　アバターロボットが人の働き方 | DG Lab Haus

DJI、産業用ドローンの新基準となる「MATRICE 300 RTK」とDJI初のハイブリッドカメラ「ZENMUSE H20シリーズ」を発表｜DJI JAPAN株式会社のプレスリリース

Facebook、ドローンが荷物を運ぶことを「学ぶ方法を学習」するAIを開発 – BRIDGE（ブリッジ）

神奈川・黒岩知事　コロナ終息後は「ロボットを取り入れた日常生活」「ドローンが前提となる社会」目指す（スポニチアネックス） – Yahoo!ニュース

ロボットW杯 強豪チーム玉川大学率いる 岡田浩之 教授「新たなラボで“人と共に暮らすロボット開発”に挑戦」 | tokyo chips | 鉄道チャンネル

初開催決定、自宅でロボコン「WRO Japan 2020 R-Sports Challenge」｜NPO法人WRO Japanのプレスリリース

新型コロナ:「工場を止めるな」　コロナ危機にスタートアップ続々　　:日本経済新聞

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