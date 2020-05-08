2020年05月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
新型コロナで変わる中国の医療【上】 勢い増すAI ロボット オンライン診療（時事通信） – Yahoo!ニュース
遠隔ロボット「ニューミー」接客、警備分野でも期待（日刊スポーツ） – Yahoo!ニュース
ＡＩ搭載「自走式印鑑」、実用化に「謎の壁」
新型コロナで変化 JR東の「ロボット」と「無人店舗」の現在地：日経クロストレンド
「Ｊａｐａｎ Ｒｏｂｏｔ Ｗｅｅｋ」延期します | 日刊工業新聞 電子版
業界横断でドローン点検 NTT西系、インフラ維持へ :日本経済新聞
先頭を走る中国家庭用サービスロボット市場、2020年に新たな成長の兆し（36Kr Japan） – Yahoo!ニュース
分身ロボがお見舞い 加賀 遠隔操作の実験開始:石川:中日新聞(CHUNICHI Web)
自宅待機期間に彩りを。イギリス発、ロボットを使った美術館リモートツアー | 世界のソーシャルグッドなアイデアマガジン | IDEAS FOR GOOD
トイレ掃除だけじゃない アバターロボットが人の働き方 | DG Lab Haus
DJI、産業用ドローンの新基準となる「MATRICE 300 RTK」とDJI初のハイブリッドカメラ「ZENMUSE H20シリーズ」を発表｜DJI JAPAN株式会社のプレスリリース
Facebook、ドローンが荷物を運ぶことを「学ぶ方法を学習」するAIを開発 – BRIDGE（ブリッジ）
神奈川・黒岩知事 コロナ終息後は「ロボットを取り入れた日常生活」「ドローンが前提となる社会」目指す（スポニチアネックス） – Yahoo!ニュース
ロボットW杯 強豪チーム玉川大学率いる 岡田浩之 教授「新たなラボで“人と共に暮らすロボット開発”に挑戦」 | tokyo chips | 鉄道チャンネル
初開催決定、自宅でロボコン「WRO Japan 2020 R-Sports Challenge」｜NPO法人WRO Japanのプレスリリース
新型コロナ:「工場を止めるな」 コロナ危機にスタートアップ続々 :日本経済新聞