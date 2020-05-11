2020年05月11日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
自動除菌ロボット開発｜行政・社会｜佐賀新聞ニュース｜佐賀新聞LiVE
進むドローン利用 農業や物流「地方は“特区”」 ／奈良 – 毎日新聞
【"再配達問題"を解消】大手ディベロッパー7社が導入 IoTインターホン『住まうほん』とは？ | 建設通信新聞Digital
新型コロナ感染防止にドローン導入＝「社会的距離」監視に活用も | 乗りものニュース
AI音声認識のAMI、20年3月期の経常利益は8.15億円 3期連続の黒字達成 音声認識で5年連続シェア1位 | Social Game Info
まるで凧みたい？ケーブルでつながれたドローンが風車の役割をする発電方法（ギズモード・ジャパン） – Yahoo!ニュース
ソニー、遠隔操作ロボ 共同開発 ANA系新興と :日本経済新聞
ロボット活用に関する自社の知見を同業者と共有 新規事業としてSIを開始｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
除菌剤噴霧ロボットが始動 パナ、病院などに提供へ – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
読者の声：「愛犬」はロボット – 毎日新聞
新型コロナ:ソニー、ANA系と遠隔操作ロボ開発 接客で活用も :日本経済新聞
対話AI実行環境COTOBA Agentサービス開始｜株式会社コトバデザインのプレスリリース
VFRがACSLと用途別産業用ドローンの共同開発に向けて協業開始｜VFR株式会社のプレスリリース
【アフレル・新発売】20万円を切る 仕分けの自動化を実現するＡＩロボットアーム｜アフレルのプレスリリース