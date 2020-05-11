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2020年05月11日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年5月11日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

自動除菌ロボット開発｜行政・社会｜佐賀新聞ニュース｜佐賀新聞LiVE

進むドローン利用　農業や物流「地方は“特区”」　／奈良 – 毎日新聞

【"再配達問題"を解消】大手ディベロッパー7社が導入　IoTインターホン『住まうほん』とは？ | 建設通信新聞Digital

新型コロナ感染防止にドローン導入＝「社会的距離」監視に活用も | 乗りものニュース

AI音声認識のAMI、20年3月期の経常利益は8.15億円　3期連続の黒字達成　音声認識で5年連続シェア1位 | Social Game Info

まるで凧みたい？ケーブルでつながれたドローンが風車の役割をする発電方法（ギズモード・ジャパン） – Yahoo!ニュース

ソニー、遠隔操作ロボ 共同開発　ANA系新興と　　:日本経済新聞

ロボット活用に関する自社の知見を同業者と共有　新規事業としてSIを開始｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

除菌剤噴霧ロボットが始動　パナ、病院などに提供へ – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

読者の声：「愛犬」はロボット – 毎日新聞

新型コロナ:ソニー、ANA系と遠隔操作ロボ開発　接客で活用も　　:日本経済新聞

対話AI実行環境COTOBA Agentサービス開始｜株式会社コトバデザインのプレスリリース

VFRがACSLと用途別産業用ドローンの共同開発に向けて協業開始｜VFR株式会社のプレスリリース

【アフレル・新発売】20万円を切る 仕分けの自動化を実現するＡＩロボットアーム｜アフレルのプレスリリース

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