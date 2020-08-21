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2020年08月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年8月21日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

高専×AI、学生の起業進む　香川高専で2例目　　:日本経済新聞

【衝撃】ラーメン屋『幸楽苑』が業界初の配膳ロボット「K-1号」を導入へ → これまで配膳してた人は何するのか聞いてみた結果 | ロケットニュース24

非対面で物運ぶ大容量配送ロボット　NEC系が国内販売　　:日本経済新聞

イオンが「次世代ネットスーパー」に着手　AIとロボティクスを駆使した大型倉庫建設 – ITmedia ビジネスオンライン

スタンフォード大、転倒を防止するAIベースのウェアラブルロボット開発へ | Techable(テッカブル)

広告価値向上、買収も　　:日本経済新聞

音声配信ラジコ、迫る1000万人　月間利用は動画並み、市場参入続々　在宅で「ながら聴き」需要　:日本経済新聞

テンセント　AI分析を活用した豪雨時の冠水対策システムを開発：日経クロストレンド

協働ロボットで市場拡大、普及のカギは「使いやすさ」｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

【新型コロナ】感染症対策にホテルでロボット実証、都が２７日から｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

【特集】サービスロボットが大躍進する中国、人々の生活はどう変わるか | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

大澤研究室 | 大澤研究室

酪農にスマートを。良好な牧草地をドローンとAIが選定し、牛の移動ルートを自動形成。INDETAILと宇野牧場が秋にも実証実験｜株式会社INDETAILのプレスリリース

あの4足歩行ロボで新型コロナ遠隔医療を効率化。MITとの協業でバイタルサイン測定が可能に – Engadget 日本版

ユニバーサルロボット、SMC社の協働ロボット用真空グリッパユニットをUR+製品として認証｜Universal Robots A/Sのプレスリリース

ローバー型ロボット制御システム AT-Drive™️用インターフェース基板「Moab」を発売｜株式会社アトラックラボのプレスリリース

「第14回キッズデザイン賞」を受賞！『ユカイな生きものロボットキット』｜ユカイ工学株式会社のプレスリリース

米国防総省、政府調達で米5社のドローンを認定　中国製の代替品 – ロイター

神奈川県、最先端ロボット事業で2件採択　　:日本経済新聞

福岡市のAIベンチャー、長野県上田市でITキャンプ開催　　:日本経済新聞

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