2020年09月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
AIしくじり物語 なぜ、AIは「偏見」を抱くのか (1/3) – ITmedia ビジネスオンライン
チューリングテストとは何か？人工知能（AI）の賢さを見極める方法をわかりやすく解説 連載：図でわかる3分間AIキソ講座｜ビジネス+IT
"レッドハットのモデル"で挑む、ドローンのオープンソースプラットフォーム–中国DJI対抗なるか – ZDNet Japan
ソフトバンクと佐川急便、竹芝エリアで自動走行ロボットの配送サービス実現に向け実証実験 アスクルら協力|ネット通販情報満載の無料Webマガジン「ECzine（イーシージン）」
新型コロナ:配膳ロボがビュッフェの「密」解決 新機軸が満席生む :日本経済新聞
49％がロボット手術派、泌尿器科医は9割が支持：日経メディカル
川崎重工、5Gでロボット遠隔操作 兵庫の工場で実験 :日本経済新聞
三井物産、地層解析にAI プリファードと新会社 :日本経済新聞
ダイキン、ドローンで工場内点検 所要時間6分の1に :日本経済新聞
配達ロボットを全米で合法化すべく、アマゾンとフェデックスが動き出した | https://t.co/g0yRGRzGa6
Intelの研究者、50ドルで「スマホのロボット化」に成功 – BRIDGE（ブリッジ）
浜松市 ＰＣＲにロボット導入 迅速化で検査数増へ｜静岡新聞アットエス
株式会社ロボット科学教育クレファス、レゴ®認定プロビルダー三井淳平さんとのタイアッププロジェクト始動/プログラミングイベント開催決定｜株式会社ロボット科学教育のプレスリリース