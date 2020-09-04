TOP > ニュースヘッドライン > 2020年09月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2020年09月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年9月4日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

AIしくじり物語　なぜ、AIは「偏見」を抱くのか (1/3) – ITmedia ビジネスオンライン

チューリングテストとは何か？人工知能（AI）の賢さを見極める方法をわかりやすく解説 連載：図でわかる3分間AIキソ講座｜ビジネス+IT

"レッドハットのモデル"で挑む、ドローンのオープンソースプラットフォーム–中国DJI対抗なるか – ZDNet Japan

ソフトバンクと佐川急便、竹芝エリアで自動走行ロボットの配送サービス実現に向け実証実験　アスクルら協力|ネット通販情報満載の無料Webマガジン「ECzine（イーシージン）」

新型コロナ:配膳ロボがビュッフェの「密」解決　新機軸が満席生む　　:日本経済新聞

49％がロボット手術派、泌尿器科医は9割が支持：日経メディカル

川崎重工、5Gでロボット遠隔操作　兵庫の工場で実験　　:日本経済新聞

三井物産、地層解析にAI　プリファードと新会社　　:日本経済新聞

ダイキン、ドローンで工場内点検　所要時間6分の1に　　:日本経済新聞

配達ロボットを全米で合法化すべく、アマゾンとフェデックスが動き出した | https://t.co/g0yRGRzGa6

Intelの研究者、50ドルで「スマホのロボット化」に成功 – BRIDGE（ブリッジ）

浜松市　ＰＣＲにロボット導入　迅速化で検査数増へ｜静岡新聞アットエス

株式会社ロボット科学教育クレファス、レゴ®認定プロビルダー三井淳平さんとのタイアッププロジェクト始動/プログラミングイベント開催決定｜株式会社ロボット科学教育のプレスリリース

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）