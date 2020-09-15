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2020年09月15日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年9月15日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

パスタ調理ロボを開発するドイツ拠点のDaVinci Kitchen、モジュール式でサラダやアジア料理の調理も可能に | TechCrunch Japan

鉄筋露出や漏水をＡＩで検知！キヤノンがインフラ点検サービスを拡充する狙い｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ソフトバンク、サイバーエージェント、ＴＨＫ…都が竹芝で感染症対策ロボを複数実証！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

感染防止へロボ活用 都内で実験相次ぐ　複合施設で非接触配送 紫外線照射や消毒作業　:日本経済新聞

AI農業ロボ、肥料自動調整　ルートレック、定額課金導入 作業効率化、ハウス農家に拡販　:日本経済新聞

ロボでコロナ対策、都内で広がる　　:日本経済新聞

ロボが病室巡回 テレ対話　福井県済生会病院 看護師らが操作　コロナ感染予防、家族面会も　:日本経済新聞

NVIDIA、Armを400億⽶ドルで買収　AIの時代に世界をリードするコンピューティングカンパニーへ｜アーム株式会社のプレスリリース

建設現場向け協働型ロボットの「建ロボテック」が資金調達、鉄筋結束作業ロボの進化・他作業の省力化ロボを開発 | TechCrunch Japan

AI人材育成「データサイエンティスト講座」を開催しました

コンビニの裏方にロボット！　先端技術を実装したスマートビルが竹芝で開業 (1/2) – MONOist（モノイスト）

日本通運　自律協働型ピッキングロボが本格稼働｜物流ニュース｜物流ウィークリー｜物流・運送・ロジスティクス業界の総合専門紙

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