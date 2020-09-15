2020年09月15日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
パスタ調理ロボを開発するドイツ拠点のDaVinci Kitchen、モジュール式でサラダやアジア料理の調理も可能に | TechCrunch Japan
鉄筋露出や漏水をＡＩで検知！キヤノンがインフラ点検サービスを拡充する狙い｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ソフトバンク、サイバーエージェント、ＴＨＫ…都が竹芝で感染症対策ロボを複数実証！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
感染防止へロボ活用 都内で実験相次ぐ 複合施設で非接触配送 紫外線照射や消毒作業 :日本経済新聞
AI農業ロボ、肥料自動調整 ルートレック、定額課金導入 作業効率化、ハウス農家に拡販 :日本経済新聞
ロボでコロナ対策、都内で広がる :日本経済新聞
ロボが病室巡回 テレ対話 福井県済生会病院 看護師らが操作 コロナ感染予防、家族面会も :日本経済新聞
NVIDIA、Armを400億⽶ドルで買収 AIの時代に世界をリードするコンピューティングカンパニーへ｜アーム株式会社のプレスリリース
建設現場向け協働型ロボットの「建ロボテック」が資金調達、鉄筋結束作業ロボの進化・他作業の省力化ロボを開発 | TechCrunch Japan
AI人材育成「データサイエンティスト講座」を開催しました
コンビニの裏方にロボット！ 先端技術を実装したスマートビルが竹芝で開業 (1/2) – MONOist（モノイスト）
日本通運 自律協働型ピッキングロボが本格稼働｜物流ニュース｜物流ウィークリー｜物流・運送・ロジスティクス業界の総合専門紙