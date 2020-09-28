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2020年09月28日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年9月28日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

鴻海が凌華と合弁、自立走行型ロボット開発 – NNA ASIA・台湾・ＩＴ・通信

ドローンで電線点検　北電ネット、事故リスク少なく　／北海道 – 毎日新聞

神戸新聞NEXT｜西播｜ドローン撮影で活躍　貯金で購入し腕磨く　宍粟の高校生起業家

コロナ禍で「コミュニケーションロボット」への期待高まる、阻害要因は何か：羽ばたけ！ネットワークエンジニア（32） – ＠IT

飲食にロボ導入のQBIT、「女将」流おもてなし磨く　　:日本経済新聞

ソフトバンクＧが配膳ロボット、コロナ後の人手不足に対応 | ロイター

5G通信デバイスを利用したドローン新規ソリューションを共同開発｜ブルーイノベーション株式会社　京セラ株式会社のプレスリリース

ドローンサービス社会実装の拡大へ！一般社団法人ドローンサービス推進協議会｜一般社団法人ドローンサービス推進協議会のプレスリリース

ロボットフレンドリーな環境を実現するための研究開発がスタートします （METI/経済産業省）

小さなカーリングロボットのCurlyがストーンを見事に投げた | TechCrunch Japan

プログラミングロボット「Sphero Mini（スフィロミニ）」ゴルフ版登場 | リセマム

シミュレーターで学ぶロボット操作、実機レスでコスト抑制 – 製品＆サービス：日経クロステック Active

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