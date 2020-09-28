2020年09月28日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
鴻海が凌華と合弁、自立走行型ロボット開発 – NNA ASIA・台湾・ＩＴ・通信
ドローンで電線点検 北電ネット、事故リスク少なく ／北海道 – 毎日新聞
神戸新聞NEXT｜西播｜ドローン撮影で活躍 貯金で購入し腕磨く 宍粟の高校生起業家
コロナ禍で「コミュニケーションロボット」への期待高まる、阻害要因は何か：羽ばたけ！ネットワークエンジニア（32） – ＠IT
飲食にロボ導入のQBIT、「女将」流おもてなし磨く :日本経済新聞
ソフトバンクＧが配膳ロボット、コロナ後の人手不足に対応 | ロイター
5G通信デバイスを利用したドローン新規ソリューションを共同開発｜ブルーイノベーション株式会社 京セラ株式会社のプレスリリース
ドローンサービス社会実装の拡大へ！一般社団法人ドローンサービス推進協議会｜一般社団法人ドローンサービス推進協議会のプレスリリース
ロボットフレンドリーな環境を実現するための研究開発がスタートします （METI/経済産業省）
小さなカーリングロボットのCurlyがストーンを見事に投げた | TechCrunch Japan
プログラミングロボット「Sphero Mini（スフィロミニ）」ゴルフ版登場 | リセマム
シミュレーターで学ぶロボット操作、実機レスでコスト抑制 – 製品＆サービス：日経クロステック Active