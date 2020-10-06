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2020年10月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年10月6日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

サイバーダイン、鎌倉市の消防本部に装着型ロボ　　:日本経済新聞

アマゾンの認可で加速、ドローン活用への要請強まる – ZDNet Japan

「Jetson Nano」に廉価版、ラズパイ4の4GB版とほぼ同額に – MONOist（モノイスト）

デンソー、世界130の工場をIoTでつなぐプラットフォームを開発 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）

ファナック 音声解説付き動画 サイト開設、DX技術情報配信 | IoTナビ

「見る・動く・展示する」ロボット、非接触の接客に使って！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

橋の完成検査 人型ロボＧｏ　川田工業 遠隔操作のシステム：北陸中日新聞Web

高齢者宅に遠隔ロボ　新潟・見附市 認知症対策など検証　:日本経済新聞

中国 最速成長の産業用ロボット市場に　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

横浜市立中支援学級に対話型ロボ　　:日本経済新聞

鎌倉の消防に装着型ロボ　サイバーダイン 隊員の負担軽減　:日本経済新聞

『タミヤロボットスクール』2021年4月期開講のフランチャイズ教室の募集開始！｜株式会社ナチュラルスタイルのプレスリリース

Freefly、ハイエンド空撮向け小型ドローンASTROを発表 – DRONE | ドローン専門メディア

製造業における加工部品調達のデジタル革命 「meviy」 ロボット業界への認知拡大を狙い、名古屋ロボテックスに初出展｜株式会社ミスミグループ本社のプレスリリース

ヒュンダイが｢歩くクルマ｣の研究を開始…ロボット工学と車輪での移動技術を融合 | Business Insider Japan

東京　ロボットで津ぎょうざＰＲ　三重テラスで中井さんら

手荷物をロボットが積載、自動運転カートでけん引　佐賀空港で実証実験

外食産業向け配膳AIロボット「サービスショット」ラインナップ拡充へ｜株式会社アルファクス・フード・システムのプレスリリース

ロボットメーカーのDoog、メモリトレース搭載の新製品「サウザーベーシック」を10月26日に発売開始｜株式会社Doogのプレスリリース

日本システムプロジェクト「焼肉の和民」へ配膳ロボットを導入！｜株式会社日本システムプロジェクトのプレスリリース

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