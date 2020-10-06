2020年10月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
サイバーダイン、鎌倉市の消防本部に装着型ロボ :日本経済新聞
アマゾンの認可で加速、ドローン活用への要請強まる – ZDNet Japan
「Jetson Nano」に廉価版、ラズパイ4の4GB版とほぼ同額に – MONOist（モノイスト）
デンソー、世界130の工場をIoTでつなぐプラットフォームを開発 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）
ファナック 音声解説付き動画 サイト開設、DX技術情報配信 | IoTナビ
「見る・動く・展示する」ロボット、非接触の接客に使って！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
橋の完成検査 人型ロボＧｏ 川田工業 遠隔操作のシステム：北陸中日新聞Web
高齢者宅に遠隔ロボ 新潟・見附市 認知症対策など検証 :日本経済新聞
中国 最速成長の産業用ロボット市場に 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
横浜市立中支援学級に対話型ロボ :日本経済新聞
鎌倉の消防に装着型ロボ サイバーダイン 隊員の負担軽減 :日本経済新聞
『タミヤロボットスクール』2021年4月期開講のフランチャイズ教室の募集開始！｜株式会社ナチュラルスタイルのプレスリリース
Freefly、ハイエンド空撮向け小型ドローンASTROを発表 – DRONE | ドローン専門メディア
製造業における加工部品調達のデジタル革命 「meviy」 ロボット業界への認知拡大を狙い、名古屋ロボテックスに初出展｜株式会社ミスミグループ本社のプレスリリース
ヒュンダイが｢歩くクルマ｣の研究を開始…ロボット工学と車輪での移動技術を融合 | Business Insider Japan
東京 ロボットで津ぎょうざＰＲ 三重テラスで中井さんら
手荷物をロボットが積載、自動運転カートでけん引 佐賀空港で実証実験
外食産業向け配膳AIロボット「サービスショット」ラインナップ拡充へ｜株式会社アルファクス・フード・システムのプレスリリース
ロボットメーカーのDoog、メモリトレース搭載の新製品「サウザーベーシック」を10月26日に発売開始｜株式会社Doogのプレスリリース
日本システムプロジェクト「焼肉の和民」へ配膳ロボットを導入！｜株式会社日本システムプロジェクトのプレスリリース