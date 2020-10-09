2020年10月09日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
カリフォルニア大学サンディエゴ校のイカロボットは高速で泳いで水中写真を撮影する！ | Techable(テッカブル)
「プレステの父」久多良木氏、ＡＩベンチャーでロボット開発に挑む – Bloomberg
日本郵便がロボット宅配で実証実験、政府も法整備に前向き｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
米国の注目企業に真っ向勝負を仕掛ける、ＡＩ技術で戦う有機ＥＬベンチャー｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
飲食店の“接客ロボット”が急速に普及か…「客の手間が増える」という課題も
サイバーダイン、一時15%高 医療用ロボ承認拡大で :日本経済新聞
「AI三浦春馬」を危惧する声多数、『紅白歌合戦』追悼企画報道に「やめて」 – wezzy｜ウェジー
歯科手術ロボ開発のNeocisが約76億円調達、すでに2700人超の患者が利用 | TechCrunch Japan
ユニバーサルロボット、初級者を対象にした協働ロボット導入ウェビナーシリーズの10月開催予定を発表｜Universal Robots A/Sのプレスリリース
タケロボ、AIロボットの品川区社会貢献製品の認定と品川区役所への試験導入｜タケロボ株式会社のプレスリリース
大日本印刷が傷みやすい果物のピッキングロボット向けに伸縮自在な接触センサーユニットを開発 | TechCrunch Japan
『日米がん撲滅サミット2020』大会サポーターにAIロボを起用！｜日米がん撲滅サミット2020実行委員会のプレスリリース
赤ちゃん型ロボット「かまって『ひろちゃん』」の 触れ合い効果を介護施設で長期間検証する実験を開始：福島民友新聞社 みんゆうNet