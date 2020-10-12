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2020年10月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年10月12日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ロシアのヒト型ロボット「フョードル」ツイッターアカウント削除　宇宙飛行士を侮辱したため？ – Sputnik 日本

【野良ロボ！？】カナダの道端でボストンダイナミクスのロボ「Spot」がひとりでに歩いてた！？ (2020年10月11日) – エキサイトニュース

中学生が競うロボットコンテスト｜NNNニュース

スマート社会へ：廃棄物選別ロボット開発「ウエノテックス」（新潟県上越市）｜秋田魁新報電子版

ロボット導入で人との接触8割減　居酒屋の和民から「焼肉の和民」へ – ITmedia NEWS

業界初！産業用ロボット導入プラットフォーム「ROBoIN」β版サービス公開のお知らせ｜株式会社ファースト・オートメーションのプレスリリース

「メンタルヘルスのサポートを人よりもロボットに頼りたい」　回答者の82％――Oracle調査 – ITmedia マーケティング

小型ドローンにカメラは古い…いまやショットガン搭載機の軍事利用が活発に！ | ギズモード・ジャパン

KADOKAWAが開業した「EJアニメホテル」にて、andfactoryがIoTを活用した客室体験を共同開発｜and factory株式会社のプレスリリース

ロボット好き集まれ　クラーク記念国際高　来春コース開設　 | カナロコ by 神奈川新聞

飛行艇ドローン開発、来年には製品版リリース – 旅行業界・航空業界 最新情報 − 航空新聞社

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