2020年10月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ロシアのヒト型ロボット「フョードル」ツイッターアカウント削除 宇宙飛行士を侮辱したため？ – Sputnik 日本
【野良ロボ！？】カナダの道端でボストンダイナミクスのロボ「Spot」がひとりでに歩いてた！？ (2020年10月11日) – エキサイトニュース
中学生が競うロボットコンテスト｜NNNニュース
スマート社会へ：廃棄物選別ロボット開発「ウエノテックス」（新潟県上越市）｜秋田魁新報電子版
ロボット導入で人との接触8割減 居酒屋の和民から「焼肉の和民」へ – ITmedia NEWS
業界初！産業用ロボット導入プラットフォーム「ROBoIN」β版サービス公開のお知らせ｜株式会社ファースト・オートメーションのプレスリリース
「メンタルヘルスのサポートを人よりもロボットに頼りたい」 回答者の82％――Oracle調査 – ITmedia マーケティング
小型ドローンにカメラは古い…いまやショットガン搭載機の軍事利用が活発に！ | ギズモード・ジャパン
KADOKAWAが開業した「EJアニメホテル」にて、andfactoryがIoTを活用した客室体験を共同開発｜and factory株式会社のプレスリリース
ロボット好き集まれ クラーク記念国際高 来春コース開設 | カナロコ by 神奈川新聞
飛行艇ドローン開発、来年には製品版リリース – 旅行業界・航空業界 最新情報 − 航空新聞社