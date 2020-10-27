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2020年10月27日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年10月27日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

17.1％を超えるCAGRで驚異的な成長を遂げるスマートスピーカー市場｜Report Oceanのプレスリリース

ロゼッタとレトリバがカスタム音声認識の開発で業務提携｜ロゼッタのプレスリリース

25％高速化した自動車製造のプレス工程自動化向けロボットソリューション – MONOist（モノイスト）

国産手術支援ロボット「hinotori」がIoTプラットフォームと連携、AI解析が可能に – MONOist（モノイスト）

ドローン開発を加速させる「福島ロボットテストフィールド」の有効性を訴求、田中前復興相 (1/2) – BUILT

川重の「ＰＣＲロボット」を河野行革相が視察、規制改革なるか？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

人が搭乗したドローン実用化へ…無人版をアマゾンは物流に利用、JALは離島に物資運搬

Vチューバー配信・遠隔ロボ　新潟市「5G」実験　ドコモなどと　:日本経済新聞

買い物弱者対策に ドローン配送実証実験【佐賀県】｜佐賀のニュース・天気｜サガテレビ

米新興ドローン企業、日本に進出 中国大手の牙城切り崩し狙う | 全国のニュース | 福井新聞ONLINE

Apple、iPhone12発表プレゼンでドローンが宙に舞う。ドローンレーサ機でも安定映像の理由 – DRONE | ドローン専門メディア

追従型ロボティックモビリティPiiMoの販売を開始｜パナソニックのプレスリリース

「ごほうび」でロボットに正しいタスクのやり方を訓練する研究論文が発表 | TechCrunch Japan

産業用ロボット生産数世界一の日本　ロボットが少子高齢化問題を解決する (1/2) 〈AERA〉｜AERA dot. (アエラドット)

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