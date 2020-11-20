2020年11月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
県高校生ロボット競技会で優勝 田辺工業の「もの研１号」：紀伊民報AGARA
https://t.co/66xi4ytEl6 : 日本で「接客ロボット」の実験、マスク未着用を警告も
ロボット技術実用化へ着々 宇都宮大の工農技術研究所「ＲＥＡＬ」 – 産経ニュース
動画：サービスロボット市場が急成長 中国 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
サイバーダイン、装着型ロボをデリーの病院に – NNA ASIA・インド・医療・医薬品
AI搭載など高付加価値シフト 白物家電業界早わかり :日本経済新聞
マイクのないロボット掃除機を利用した盗聴の危険がある – GIGAZINE
自律制御システム研が東南アでドローン市場を開拓！ エアロダインと連携し飛行実験も｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
スバルがAI開発拠点公開 「アイサイト」に組み合わせるAI開発 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
分身ロボット 遠隔操作し高崎特支へ“登校” 難病の女子高生
協働ロボット導入の課題を軽減する支援ソリューションを強化 – MONOist（モノイスト）
ドローンで落雷被害を防ぐシステム、使用する電力は雷エネルギーで賄う – MONOist（モノイスト）
福島工が初の連覇 県高校ロボット競技大会、全国大会は中止：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet
次世代のIoT機器向け独自センサ・ソリューション開発においてQualcomm Technologies社と協力｜STマイクロエレクトロニクスのプレスリリース
大きな目がとってもカワイイ！見守りロボット「ユピ坊」が発売 離れた家族やペットなどをスマホで見守る！ – 自動車情報誌「ベストカー」
ソニーのロボットトイ「toio」をお得に買える年末年始キャンペーン | マイナビニュース
「心斎橋 PARCO」で遠隔接客ロボットを活用した実証実験 | マイナビニュース
加湿器からロボット掃除機まで最大72%OFF、Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデーに+Style家電など20商品を出品｜プラススタイル株式会社のプレスリリース
アマゾン、ドローン宅配部門の人員を整理 組織改革の一環で | ロイター