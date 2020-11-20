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2020年11月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年11月20日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

県高校生ロボット競技会で優勝　田辺工業の「もの研１号」：紀伊民報AGARA

https://t.co/66xi4ytEl6 : 日本で「接客ロボット」の実験、マスク未着用を警告も

ロボット技術実用化へ着々　宇都宮大の工農技術研究所「ＲＥＡＬ」 – 産経ニュース

動画：サービスロボット市場が急成長 中国　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

サイバーダイン、装着型ロボをデリーの病院に – NNA ASIA・インド・医療・医薬品

AI搭載など高付加価値シフト　白物家電業界早わかり　　:日本経済新聞

マイクのないロボット掃除機を利用した盗聴の危険がある – GIGAZINE

自律制御システム研が東南アでドローン市場を開拓！ エアロダインと連携し飛行実験も｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

スバルがAI開発拠点公開　「アイサイト」に組み合わせるAI開発 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

分身ロボット 遠隔操作し高崎特支へ“登校” 難病の女子高生

協働ロボット導入の課題を軽減する支援ソリューションを強化 – MONOist（モノイスト）

ドローンで落雷被害を防ぐシステム、使用する電力は雷エネルギーで賄う – MONOist（モノイスト）

福島工が初の連覇　県高校ロボット競技大会、全国大会は中止：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet

次世代のIoT機器向け独自センサ・ソリューション開発においてQualcomm Technologies社と協力｜STマイクロエレクトロニクスのプレスリリース

大きな目がとってもカワイイ！見守りロボット「ユピ坊」が発売 離れた家族やペットなどをスマホで見守る！ – 自動車情報誌「ベストカー」

ソニーのロボットトイ「toio」をお得に買える年末年始キャンペーン | マイナビニュース

「心斎橋 PARCO」で遠隔接客ロボットを活用した実証実験 | マイナビニュース

加湿器からロボット掃除機まで最大72%OFF、Amazonブラックフライデー＆サイバーマンデーに+Style家電など20商品を出品｜プラススタイル株式会社のプレスリリース

アマゾン、ドローン宅配部門の人員を整理　組織改革の一環で | ロイター

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