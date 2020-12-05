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2020年12月05日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年12月5日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

12/10～12/11開催！第４回ひろしまAI・IoT進化型ロボット展示会｜株式会社日刊工業新聞社のプレスリリース

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「対話型ＡＩ自動運転車いす」実証実験　熊本赤十字病院と久留米工大　目的地をスマホで指示 | kumanichi

ロボットが人工股関節/膝関節の全置換手術を支援　横浜市立大学付属病院が開始 | 大学ジャーナルオンライン

勘と忍耐はもう古い？ 酒造りをＩｏＴで支援｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

「産業ロボット大国」復権の鍵？　開発コスト削減、合言葉は「働き方改革」 – 毎日新聞

新型コロナ: 韓国の料理宅配ウーワ、玄関先までロボットがお届け: 日本経済新聞

配送ロボ、公道で実験: 日本経済新聞

除菌や入室管理、正興電機 コロナ対策ロボ 医療・小売に: 日本経済新聞

ディズニーがロボットに粘土制作を教える | ギズモード・ジャパン

人型ロボット・ペッパーくんと相席できるカフェが渋谷にあるよ！ 配膳やダンスを披露するロボットもいるらしい | Pouch［ポーチ］

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