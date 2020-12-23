TOP > ニュースヘッドライン > 2020年12月23日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2020年12月23日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年12月23日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

衛星やドローンで空き家調査　東京都内で実証実験: 日本経済新聞

本気？ それとも最後の悪あがき？ ドローンのDJI社が米国で制裁対象入り | ギズモード・ジャパン

スイス製ロボットの宇宙ごみ清掃計画 – SWI https://t.co/wZ2uijUpHx

ソニー、AIの倫理を審査　差別や乱用回避: 日本経済新聞

蛍明小５年生プログラミング学ぶ　ロボット操作の実験に挑戦：山陽新聞デジタル｜さんデジ

“ドローン免許”導入へ 市場規模30倍に向け政府が検討開始

人型ロボから防災学ぶ　えびの市・岡元小で教室

雪下ろしロボットの性能競う　県立大で成果発表会【動画】｜秋田魁新報電子版

AI倫理　日本・EU、「人間中心」掲げる: 日本経済新聞

雑談が一番難しい会話型AIの今後とは？ – ZDNet Japan

ヤフー、誹謗中傷投稿の対策発表　ＡＩ活用、削除対象を拡大：東京新聞 TOKYO Web

ヒューマンアカデミーロボット教室生徒の知識や非認知能力を測る「第１回 ロボット教室アセスメント」を開始｜ヒューマンのプレスリリース

九州初！「焼肉ヌルボンガーデン新宮店」配膳・運搬ロボット「Servi」を先行導入！～法人向け無料体験会も実施～｜株式会社綱屋のプレスリリース

デンソーの農業ロボ、リンゴを優しく収穫　1時間300個: 日本経済新聞

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）