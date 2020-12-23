2020年12月23日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
衛星やドローンで空き家調査 東京都内で実証実験: 日本経済新聞
本気？ それとも最後の悪あがき？ ドローンのDJI社が米国で制裁対象入り | ギズモード・ジャパン
スイス製ロボットの宇宙ごみ清掃計画 – SWI https://t.co/wZ2uijUpHx
ソニー、AIの倫理を審査 差別や乱用回避: 日本経済新聞
蛍明小５年生プログラミング学ぶ ロボット操作の実験に挑戦：山陽新聞デジタル｜さんデジ
“ドローン免許”導入へ 市場規模30倍に向け政府が検討開始
人型ロボから防災学ぶ えびの市・岡元小で教室
雪下ろしロボットの性能競う 県立大で成果発表会【動画】｜秋田魁新報電子版
AI倫理 日本・EU、「人間中心」掲げる: 日本経済新聞
雑談が一番難しい会話型AIの今後とは？ – ZDNet Japan
ヤフー、誹謗中傷投稿の対策発表 ＡＩ活用、削除対象を拡大：東京新聞 TOKYO Web
ヒューマンアカデミーロボット教室生徒の知識や非認知能力を測る「第１回 ロボット教室アセスメント」を開始｜ヒューマンのプレスリリース
九州初！「焼肉ヌルボンガーデン新宮店」配膳・運搬ロボット「Servi」を先行導入！～法人向け無料体験会も実施～｜株式会社綱屋のプレスリリース
デンソーの農業ロボ、リンゴを優しく収穫 1時間300個: 日本経済新聞