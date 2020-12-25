TOP > ニュースヘッドライン > 2020年12月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2020年12月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年12月25日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

幼児向けタンジブル学習ロボット「キューボ」販売開始｜株式会社XYEEDのプレスリリース

自分だけのAIライフパートナーと対話できる「PATONA」アプリのCapexが総額1億円を調達 | TechCrunch Japan

富士コンピュータ、ぬいぐるみ風介護ロボの工場　福島・浪江に: 日本経済新聞

たった4カ月間でAIの基礎から応用までをマスター！｜株式会社デザインアーキテクチャーのプレスリリース

「技術研究組合 産業用ロボット次世代基礎技術研究機構」加入 | セイコーエプソン | JPubb

県政報告 ロボティックアーム手術始まる！ 県会議員（川崎区選出）公明党　西村くにこ | 川崎区・幸区 | タウンニュース

福島県浪江に介護ロボ生産拠点: 日本経済新聞

北陸電、ファンドに出資　AIや5G 新技術に的: 日本経済新聞

学習塾向け教師ロボット、コロナ禍の子どもたちをどこまでサポートできる？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

プログラミング学習ロボット「Qスカウト」販売開始｜株式会社XYEEDのプレスリリース

ソフトバンクGも出資の自動運転企業Nuro、自動運転トラックのIkeを買収 – ITmedia NEWS

Withコロナ時代に、非接触・安心・楽しい“ロボ接客” かっぱ寿司で配膳・運搬ロボット「Servi」の実証実験を開始｜カッパ・クリエイト株式会社のプレスリリース

リアルテックファンド、人工知能搭載の外科用ロボットを開発するシンガポール発医療機器ベンチャー、NDR Medical Technology社に投資｜リアルテックホールディングス株式会社のプレスリリース

DJI Mini 2レビュー：軽量ドローンとしては最強 | ギズモード・ジャパン

イーエムアイ・ラボと麻場、車両型農薬噴霧ロボット共同開発 – DRONE | ドローン専門メディア

コロナ禍で導入されたサービスロボットの事例を紹介します （METI/経済産業省）

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）