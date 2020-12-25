2020年12月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
幼児向けタンジブル学習ロボット「キューボ」販売開始｜株式会社XYEEDのプレスリリース
自分だけのAIライフパートナーと対話できる「PATONA」アプリのCapexが総額1億円を調達 | TechCrunch Japan
富士コンピュータ、ぬいぐるみ風介護ロボの工場 福島・浪江に: 日本経済新聞
たった4カ月間でAIの基礎から応用までをマスター！｜株式会社デザインアーキテクチャーのプレスリリース
「技術研究組合 産業用ロボット次世代基礎技術研究機構」加入 | セイコーエプソン | JPubb
県政報告 ロボティックアーム手術始まる！ 県会議員（川崎区選出）公明党 西村くにこ | 川崎区・幸区 | タウンニュース
福島県浪江に介護ロボ生産拠点: 日本経済新聞
北陸電、ファンドに出資 AIや5G 新技術に的: 日本経済新聞
学習塾向け教師ロボット、コロナ禍の子どもたちをどこまでサポートできる？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
プログラミング学習ロボット「Qスカウト」販売開始｜株式会社XYEEDのプレスリリース
ソフトバンクGも出資の自動運転企業Nuro、自動運転トラックのIkeを買収 – ITmedia NEWS
Withコロナ時代に、非接触・安心・楽しい“ロボ接客” かっぱ寿司で配膳・運搬ロボット「Servi」の実証実験を開始｜カッパ・クリエイト株式会社のプレスリリース
リアルテックファンド、人工知能搭載の外科用ロボットを開発するシンガポール発医療機器ベンチャー、NDR Medical Technology社に投資｜リアルテックホールディングス株式会社のプレスリリース
DJI Mini 2レビュー：軽量ドローンとしては最強 | ギズモード・ジャパン
イーエムアイ・ラボと麻場、車両型農薬噴霧ロボット共同開発 – DRONE | ドローン専門メディア
コロナ禍で導入されたサービスロボットの事例を紹介します （METI/経済産業省）