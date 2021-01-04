TOP > ニュースヘッドライン > 2021年01月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2021年01月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年1月4日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ロボットやAIに憧れ、恐れを抱く「フランケンシュタイン症候群」とは？/毎日雑学 | ダ・ヴィンチニュース

ゆけ！感染力抑制ロボ　名大・天野教授チームなど、今春商品化：中日新聞Web

ドローン飛行規制 緩和: 日本経済新聞

自分で学ぶ産業ロボ活躍: 日本経済新聞

協働ロボットで製造現場「再構築」へ、ファナックや安川電機の提案力｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

介護ロボットの開発トレンド、コロナ禍で生まれた変化｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

自動運転バス普及でガソリン車消滅 ドローンの有人飛行も｜日刊ゲンダイDIGITAL

日本人初ロボットアームのミッション／星出さんメモ – 社会 : 日刊スポーツ

厚労省、ロボットプログラミング体験＆ものづくり体験　八代市で10日開催 | ICT教育ニュース

かつて「労組の敵」だった自動化ロボ　今や新常態、感染から労働者を保護 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

IoTスマート農業ロボット開発のレグミン社へ出資　食の未来ファンド｜ニュース｜生産資材｜JAcom 農業協同組合新聞

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）