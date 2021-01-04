2021年01月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ロボットやAIに憧れ、恐れを抱く「フランケンシュタイン症候群」とは？/毎日雑学 | ダ・ヴィンチニュース
ゆけ！感染力抑制ロボ 名大・天野教授チームなど、今春商品化：中日新聞Web
ドローン飛行規制 緩和: 日本経済新聞
自分で学ぶ産業ロボ活躍: 日本経済新聞
協働ロボットで製造現場「再構築」へ、ファナックや安川電機の提案力｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
介護ロボットの開発トレンド、コロナ禍で生まれた変化｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
自動運転バス普及でガソリン車消滅 ドローンの有人飛行も｜日刊ゲンダイDIGITAL
日本人初ロボットアームのミッション／星出さんメモ – 社会 : 日刊スポーツ
厚労省、ロボットプログラミング体験＆ものづくり体験 八代市で10日開催 | ICT教育ニュース
かつて「労組の敵」だった自動化ロボ 今や新常態、感染から労働者を保護 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
IoTスマート農業ロボット開発のレグミン社へ出資 食の未来ファンド｜ニュース｜生産資材｜JAcom 農業協同組合新聞