2021年01月13日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
大手の自律移動型ロボット企業QuicktronがC+資金調達を完了：福島民友新聞社 みんゆうNet
鹿島の壁面吹付塗装ロボ、実現場の適用で人工3割の削減と熟練工と同等品質を確認 – BUILT
アルファクス・フード・システム薬剤噴射型除菌AIロボット2月より発売開始｜株式会社アルファクス・フード・システムのプレスリリース
シードの基幹工場、自動格納・積載ロボット導入でコンタクトレンズ月産4750万枚｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
新しい生活様式にロボ期待 警備、清掃、搬送…県が実証実験へ
旗付きドローンでＰＲ！ 富士山やスカイツリーを背景に実証実験｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
新しいことを教えられるアレクサ、汎用AIに向けた小さな一歩：日経クロストレンド
【シンガポール】ＪＲ東、コーヒー提供ロボット企業に出資［運輸］ | Daily Sun New York
非接触の“ロボ配膳”で、従業員の負担軽減と感染症対策を実現｜フーズチャネル
オンライン開催「小学生ロボコン2021 プログラミングロボット競技会」にユカイ工学『ココロキット』が採用決定！｜ユカイ工学株式会社のプレスリリース
鳴き声で犬の感情分析、韓国企業がＡＩ搭載の首輪開発 | ロイター
Doog、有人空間でも使用可能な、ウシオのウイルス抑制・除菌技術Care222®を搭載し、簡単に自動巡回走行できる小型ロボットなどを第５回ロボデックスで展示予定｜株式会社Doogのプレスリリース
新発売・AIロボティクス教材シリーズ 「ロボットではじめる深層学習TensorFlow × 画像認識 × EV3」｜アフレルのプレスリリース