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2021年01月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年1月22日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

国内初！屋外用自動掃除ロボットviggo(ヴィーゴ)｜テクトレ株式会社のプレスリリース

協働ロボットがトルクセンサレスで「柔らかさ」を実現、樹脂で軽量化も – MONOist（モノイスト）

ハーバード大の魚群にインスパイアされたロボット、分散型システムで集団行動する！ | Techable(テッカブル)

韓国で「対話AI」暴走　機械学習が陥ったワナ: 日本経済新聞

ロボット／自動化と小売業界の2021年–コロナ禍で加速する9つのトレンド – ZDNet Japan

ロボと老化学を結ぶ50代の挑戦　研究は「壮大な趣味」｜NIKKEI STYLE

DJI包囲網が奏功　脱・中国ドローンに成功する米国: 日本経済新聞

新型コロナ: ロボット技術のマッチングサイト　神奈川県が開設: 日本経済新聞

4歩行ロボ＋3Dマップで公園管理を自動化　NTTコムウェア、平城京跡で実験 – ITmedia NEWS

RoboDEXにシリウスロボティクスが即戦力物流ロボットを展示、RaaSを開始｜シリウスジャパン株式会社のプレスリリース

MITの研究者がカスタムチップを使ってロボットの「応答速度」を高速化 | TechCrunch Japan

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