2021年01月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
国内初！屋外用自動掃除ロボットviggo(ヴィーゴ)｜テクトレ株式会社のプレスリリース
協働ロボットがトルクセンサレスで「柔らかさ」を実現、樹脂で軽量化も – MONOist（モノイスト）
ハーバード大の魚群にインスパイアされたロボット、分散型システムで集団行動する！ | Techable(テッカブル)
韓国で「対話AI」暴走 機械学習が陥ったワナ: 日本経済新聞
ロボット／自動化と小売業界の2021年–コロナ禍で加速する9つのトレンド – ZDNet Japan
ロボと老化学を結ぶ50代の挑戦 研究は「壮大な趣味」｜NIKKEI STYLE
DJI包囲網が奏功 脱・中国ドローンに成功する米国: 日本経済新聞
新型コロナ: ロボット技術のマッチングサイト 神奈川県が開設: 日本経済新聞
4歩行ロボ＋3Dマップで公園管理を自動化 NTTコムウェア、平城京跡で実験 – ITmedia NEWS
RoboDEXにシリウスロボティクスが即戦力物流ロボットを展示、RaaSを開始｜シリウスジャパン株式会社のプレスリリース
MITの研究者がカスタムチップを使ってロボットの「応答速度」を高速化 | TechCrunch Japan