2021年02月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ゴミを自動で捨ててくれる！お掃除からゴミ捨てまで全自動の「Neabot NoMo」ロボット掃除機が割引セールを開催！｜GenHigh（ジェンハイ）のプレスリリース
Boston DynamicsがSpotを遠隔操作するインターフェース「Scout」発表、リモートでドアを開けられるように | TechCrunch Japan
防災士、時東ぁみの新しい取り組み。ドローンパイロットライセンスを取得。｜合同会社ドローンの窓口のプレスリリース
遼寧省瀋陽北駅、消毒・検温ロボットを導入 新型コロナ対策に一役 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News
複合施設に業務ロボ導入へ協定: 日本経済新聞
ゴミを自動で捨ててくれる！お掃除からゴミ捨てまで全自動の「Neabot NoMo」ロボット掃除機が割引セールを開催！｜GenHigh（ジェンハイ）のプレスリリース
ユニバーサルロボット、「THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTER」を開催｜Universal Robots ASのプレスリリース
中国の産業用ロボット生産台数、２０年は１９・１％増 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
ZMPの物流支援ロボット「CarriRo®」のRaaS提供を開始｜プラスオートメーション株式会社のプレスリリース
keenonrobot(キーン・オン・ロボット)の製品、続々登場｜テクトレ株式会社のプレスリリース
アイロボットジャパンがプログラミングロボット「Root」を杉並区へ100台寄贈｜アイロボットジャパン合同会社のプレスリリース