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2021年02月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年2月3日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ゴミを自動で捨ててくれる！お掃除からゴミ捨てまで全自動の「Neabot NoMo」ロボット掃除機が割引セールを開催！｜GenHigh（ジェンハイ）のプレスリリース

Boston DynamicsがSpotを遠隔操作するインターフェース「Scout」発表、リモートでドアを開けられるように | TechCrunch Japan

防災士、時東ぁみの新しい取り組み。ドローンパイロットライセンスを取得。｜合同会社ドローンの窓口のプレスリリース

遼寧省瀋陽北駅、消毒・検温ロボットを導入 新型コロナ対策に一役　写真8枚　国際ニュース：AFPBB News

複合施設に業務ロボ導入へ協定: 日本経済新聞

ゴミを自動で捨ててくれる！お掃除からゴミ捨てまで全自動の「Neabot NoMo」ロボット掃除機が割引セールを開催！｜GenHigh（ジェンハイ）のプレスリリース

ユニバーサルロボット、「THE COBOT EXPO JAPAN 2021 WINTER」を開催｜Universal Robots ASのプレスリリース

中国の産業用ロボット生産台数、２０年は１９・１％増　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

ZMPの物流支援ロボット「CarriRo®」のRaaS提供を開始｜プラスオートメーション株式会社のプレスリリース

keenonrobot(キーン・オン・ロボット)の製品、続々登場｜テクトレ株式会社のプレスリリース

アイロボットジャパンがプログラミングロボット「Root」を杉並区へ100台寄贈｜アイロボットジャパン合同会社のプレスリリース

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