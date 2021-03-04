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2021年03月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年3月4日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

Rapyuta Robotics、協働型AMRロボットを鴻池運輸の「鴻池技術研究所イノベーションセンター」に導入｜Rapyuta Robotics株式会社のプレスリリース

ＮＥＣとロッキードが宇宙船開発のＡＩ導入でタッグ！設計や製造の異常予兆検知に｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

中国検索大手バイドゥ長年のAI投資結実へ　アプリ収益化めど、香港上場も視野 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

兼松が運転時の車両データをＡＩ解析する新サービス、分野横断の専門部署発足｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ソフトバンクG系のロボ開発、香港企業と合弁設立: 日本経済新聞

調理ロボで飲食店自動化: 日本経済新聞

中国軍のドローン兵器公開　全人代で戦力強化提案へ｜テレ朝news-テレビ朝日のニュースサイト

訪日外国人誘客に向けたAIチャットボット等の導入について／千葉県

MITの昆虫サイズのドローンは衝突しても平気 | TechCrunch Japan

小型ロボットがエリア内の店舗から住宅へ商品を届ける配送サービスの実証実験をFujisawaサスティナブル・スマートタウンで実施｜パナソニックのプレスリリース

【手のひらサイズの犬型プログラミングロボット】 初心者から経験者まで幅広いレベルの学習・練習・研究に対応｜きびだんご株式会社のプレスリリース

ＺＨＤ社長、債券など資金調達「極めて旺盛に」－ＡＩで買収も – Bloomberg

ダイハツ、ＡＩ（人工知能）を活用し競争力を強化｜ダイハツ工業株式会社のプレスリリース

Preferred Networksと鹿島建設が建築現場用ロボ向けAI搭載自律移動システム開発、GNSS計測不可の屋内も対応 | TechCrunch Japan

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