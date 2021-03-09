2021年03月09日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
コロナ禍で存在感増す「ソニックトリガー」 音声サービスに勢い – ITmedia NEWS
物流倉庫改革、はじめの一歩！自律走行搬送ロボット（AMR）「MiR100」１ヶ月お試しレンタルのご案内｜IDECファクトリーソリューションズ株式会社のプレスリリース
ドローン特化ファンド50億円に 清水建設など出資: 日本経済新聞
AIは敵か（下）「人類は滅びる」英オックスフォード大哲学者の憂鬱：日経ビジネス電子版
横須賀でスーパー商品ロボ配送: 日本経済新聞
中国・テンセントの犬型ロボット 災害現場にも期待（テレビ朝日系（ANN）） – Yahoo!ニュース
協和産業と楽天、ドローンで「ナノゾーンコートスカイ」散布実施 | DRONE
DJI、新たなドローン空撮スポット「ソラタビ×北海道 上川町」始動！｜DJI JAPAN 株式会社のプレスリリース
Kudan—急反発、自律移動ロボットの共同試作機を一部公開 投稿日時： 2021/03/09 13:20[フィスコ] – みんなの株式 (みんかぶ)
電動車いす型ロボット「Rodem」、シティモビリティ化に向け実証実験へ | Techable(テッカブル)