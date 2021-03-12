2021年03月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ヒト型ロボ「ペッパー」先生が防災授業 水戸の小学校: 日本経済新聞
大雪による果樹被害 ドローンで調査
SEQSENSE社の警備ロボット『SQ-2』が「第9回ロボット大賞」の日本機械工業連合会会長賞を受賞｜SEQSENSE株式会社のプレスリリース
「非接触」と「AIロボット」で攻める2021年のリテールテック【鈴木淳也のPay Attention】-Impress Watch
中⼩企業の製造現場に、「サブスク」で本格的な次世代協働ロボットを｜ウィングロボティクス株式会社のプレスリリース
アメリカ陸軍 初の自律型走行ロボットの走行試験を実施(佐藤仁) – 個人 – Yahoo!ニュース
第3の足として歩行を助けるロボット ランニング補助や転倒防止にも：Innovative Tech – ITmedia NEWS
ソフトバンクが空や海から通信つなぐ。3.11の教訓生かし基地局に代わりドローン｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
固定翼の垂直離着陸型ドローンで離島間の医薬品配送、ＡＮＡＨＤや武田薬が実証へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
隣を見て協調動作する魚ロボット群 ハーバード大「Bluebot」開発：Innovative Tech – ITmedia NEWS