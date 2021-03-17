TOP > ニュースヘッドライン > 2021年03月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2021年03月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年3月17日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ロボットスタート、総額1.6億円の資金調達を実施・・・メディア音声化サービスを提供 | Media Innovation

日本初、ユーグレナバイオ燃料を使用したドローンによる物流実証を石垣島で成功｜株式会社ユーグレナのプレスリリース

ゾウの鼻みたいに巻き付いて持ち上げられる布製ロボット：Innovative Tech – ITmedia NEWS

焼肉きんぐ、幸楽苑、ワタミに「配膳ロボット」が続々登場　変わる従業員の働き方：感染リスク低減（1/4 ページ） – ITmedia ビジネスオンライン

ビーイングHD、自走ロボ導入　物流受託を効率化: 日本経済新聞

ＴＨＫがＩｏＴサービス対象にアクチュエーター追加、故障予測や保全に｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

折りたたみiPhone、アップルカー、VRヘッドセット…アップルは次の10年でどこへ向かうのか | Business Insider Japan

【英語xプログラミング!?】知識ゼロから楽しく学べるロボット教室「お土産付き特別体験会チケット」を1,500円でマクアケで販売開始｜ロッボのプレスリリース

キユーピー、ロボも作る　中小食品の人手支える: 日本経済新聞

鳥獣被害対策にロボット　福島県内初、国見町がオオカミ型導入 | 福島民報

農機の自動操舵システムが「第9回 ロボット大賞」優秀賞を受賞ロボット技術で農業の生産性向上、品質の向上に貢献｜株式会社トプコンのプレスリリース

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）