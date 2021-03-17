2021年03月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ロボットスタート、総額1.6億円の資金調達を実施・・・メディア音声化サービスを提供 | Media Innovation
日本初、ユーグレナバイオ燃料を使用したドローンによる物流実証を石垣島で成功｜株式会社ユーグレナのプレスリリース
ゾウの鼻みたいに巻き付いて持ち上げられる布製ロボット：Innovative Tech – ITmedia NEWS
焼肉きんぐ、幸楽苑、ワタミに「配膳ロボット」が続々登場 変わる従業員の働き方：感染リスク低減（1/4 ページ） – ITmedia ビジネスオンライン
ビーイングHD、自走ロボ導入 物流受託を効率化: 日本経済新聞
ＴＨＫがＩｏＴサービス対象にアクチュエーター追加、故障予測や保全に｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
折りたたみiPhone、アップルカー、VRヘッドセット…アップルは次の10年でどこへ向かうのか | Business Insider Japan
【英語xプログラミング!?】知識ゼロから楽しく学べるロボット教室「お土産付き特別体験会チケット」を1,500円でマクアケで販売開始｜ロッボのプレスリリース
キユーピー、ロボも作る 中小食品の人手支える: 日本経済新聞
鳥獣被害対策にロボット 福島県内初、国見町がオオカミ型導入 | 福島民報
農機の自動操舵システムが「第9回 ロボット大賞」優秀賞を受賞ロボット技術で農業の生産性向上、品質の向上に貢献｜株式会社トプコンのプレスリリース