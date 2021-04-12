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2021年04月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年4月12日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

AIに感情を読み取られる? そのAIをダマす方法とは(平和博) – 個人 – Yahoo!ニュース

マイクロソフト、AIや音声認識手がけるニュアンス買収で交渉中か – CNET Japan

精度は最大90％　人工知能で「新型コロナ患者の死亡率」予測が可能になった | クーリエ・ジャポン

マイクロソフト、ＡＩ手掛けるニュアンス買収で交渉中－関係者 – Bloomberg

近鉄と「ロボ団」コラボ校が大和西大寺駅に – 体験イベントを公開 | マイナビニュース

富士通研究所が開発、技能伝承を加速する映像分析ＡＩのスゴさ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

自動化に欠かせない「減速機」需要が旺盛　ロボ・半導体製造装置向け生産増強｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

音声SNS「Clubhouse」から130万件の個人情報が漏えいしたとの報道、ClubhouseのCEOは「元から公開されているデータ」と報道を否定 – GIGAZINE

Voicyの月間利用者数が250万MAUを突破。2021年からの3ヶ月で2.5倍に | Voicy

音声コンテンツのプロデュース組織「Voice Contents Studio」をVoicyが新たに設立 | Voicy

【相談急増】「ドローンを飛ばして屋根の点検をする」という勧誘電話にご注意！｜名張市

NEC、マイナポータル連携のAIチャットボット: 日本経済新聞

中国のAI特許出願件数は世界一、世界全体の74.7％_中国国際放送局

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