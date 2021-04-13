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2021年04月13日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年4月13日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

Microsoft、音声AI老舗2.1兆円で買収　医療クラウド強化: 日本経済新聞

バーコードスキャンも不要のレジレスカート「画像認識AIカート」 – Impress Watch

アップルが「Apple TV＋HomePodのハイブリッド製品」と「iPad風スマートディスプレイ」を開発か | TechCrunch Japan

全米ロボット週間の話題を振り返る、隠れたものを拾い上げる技術からSPACまで | TechCrunch Japan

県、高校生ロボ競技会を毎年開催　技術者育成狙う

エヌビディアがCPU参入　アームと組みAI計算10倍速く: 日本経済新聞

DJI、4月15日に新製品発表！早くも次のドローンが！？ | DRONE

＜米国＞音声AIのニュアンス18%高　マイクロソフトが買収発表: 日本経済新聞

Apple、タッチスクリーン搭載スマートスピーカーなどを開発中？　ユーザー自動追尾も検討か – ITmedia NEWS

佐賀県公式ホームページに「AIさくらさん」が新型コロナウイルス感染症相談AIとして導入されました｜株式会社ティファナ・ドットコムのプレスリリース

「ドローンプログラミング言語学習キット　Python編」の導入校数／社数が１００箇所を突破｜クオリティソフト株式会社のプレスリリース

AIサービスロボットを試験導入　韓国パラダイスホテル釜山 – IAG Japan

NVIDIA、対話型 AI フレームワークJarvisの提供開始を発表｜NVIDIAのプレスリリース

NVIDIA とグローバル コンピューター メーカーが、 AI 向けの業界標準エンタープライズ サーバー プラットフォームの提供を開始｜NVIDIAのプレスリリース

GMの自動運転子会社Cruiseがドバイでのロボタクシーサービス事業を契約、2029年まで独占 | TechCrunch Japan

独自技術でAIがテキスト情報を定量化（可視化）　読まずに内容が理解できる！「文意知」をリリース｜株式会社インテージホールディングスのプレスリリース

現代人の悩みに回答する仏教対話AI「ブッダボット」京都大学が最古の仏教経典で

手術支援ロボットを手がけるMemicが約105億円の資金を調達 | TechCrunch Japan

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