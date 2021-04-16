2021年04月16日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
中国・深セン、ロボット産業生産額2.3兆円 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
ロボットアームを搭載した鉄道電気工事用車両、ＪＲ西日本が開発｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
経営の柱「メディカシステム」売り上げ倍増へ、富士フイルムのＡＩ活用戦略｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
アリババ AI物流ロボットを年内に国内計15大学に展開へ：日経クロストレンド
ロボットで医療支援、高２がプログラミング大会入賞…成城学園 : 成城学園中学校高等学校 : 会員校だより : 中学受験サポート : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン
四足歩行ロボット｢Spot｣がフランス軍の訓練に参加 | ギズモード・ジャパン
1台で高画質な撮影と優れた飛行パフォーマンスを実現、オールインワン型ドローン「DJI Air 2S」発表。｜DJI JAPAN 株式会社のプレスリリース
中国の研究チームが開発「91％の精度」で文脈を読み解く検閲システム――加速する「不自由な言論」(西岡省二) – 個人 – Yahoo!ニュース
ドローンによる安全な外壁調査を実現するシステムを開発 | NEDO
荷降ろしロボットを手がけるMITのスピンオフPickleが約6200万円の資金を調達 | TechCrunch Japan
米巨大IT「FAMGA」のAI戦略 買収で読み解く: 日本経済新聞
EVロボティックボートで水上オンデマンド交通の実現を目指す自律航行技術開発スタートアップ、株式会社エイトノットがプレシードラウンドにおける資金調達を実施｜株式会社エイトノットのプレスリリース
大垣市の新型コロナウイルスのワクチン接種会場にAIロボット「ロボコット」を導入｜タケロボ株式会社のプレスリリース