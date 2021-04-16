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2021年04月16日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年4月16日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

中国・深セン、ロボット産業生産額2.3兆円 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

ロボットアームを搭載した鉄道電気工事用車両、ＪＲ西日本が開発｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

経営の柱「メディカシステム」売り上げ倍増へ、富士フイルムのＡＩ活用戦略｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

アリババ　AI物流ロボットを年内に国内計15大学に展開へ：日経クロストレンド

ロボットで医療支援、高２がプログラミング大会入賞…成城学園 : 成城学園中学校高等学校 : 会員校だより : 中学受験サポート : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン

四足歩行ロボット｢Spot｣がフランス軍の訓練に参加 | ギズモード・ジャパン

1台で高画質な撮影と優れた飛行パフォーマンスを実現、オールインワン型ドローン「DJI Air 2S」発表。｜DJI JAPAN 株式会社のプレスリリース

中国の研究チームが開発「91％の精度」で文脈を読み解く検閲システム――加速する「不自由な言論」(西岡省二) – 個人 – Yahoo!ニュース

ドローンによる安全な外壁調査を実現するシステムを開発 | NEDO

荷降ろしロボットを手がけるMITのスピンオフPickleが約6200万円の資金を調達 | TechCrunch Japan

米巨大IT「FAMGA」のAI戦略　買収で読み解く: 日本経済新聞

EVロボティックボートで水上オンデマンド交通の実現を目指す自律航行技術開発スタートアップ、株式会社エイトノットがプレシードラウンドにおける資金調達を実施｜株式会社エイトノットのプレスリリース

大垣市の新型コロナウイルスのワクチン接種会場にAIロボット「ロボコット」を導入｜タケロボ株式会社のプレスリリース

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