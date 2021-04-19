2021年04月19日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
神戸大とドコモ、手術ロボ「ヒノトリ」を5Gで遠隔操作する世界初の実証実験に成功 – CNET Japan
フロントは恐竜！日本初のロボットホテル「変なホテル舞浜 東京ベイ」に泊まってみた【後編 変なホテル滞在記】 – Engadget 日本版
オートパイロット中？ テスラ車衝突事故で2人死亡 | 会社四季報オンライン
非接触で吸着して凹凸素材も搬送可能、ＳＭＣのロボット向けグリッパーがスゴい！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
「ベテランの経験や勘に頼らない」。材料性能を予測するＡＩとは？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
柔軟に曲がり体深部へ進む軟性内視鏡ロボット：日経メディカル
ＫＴ、社内でロボット郵便配達の運用開始 – NNA ASIA・韓国・ＩＴ・通信
アップル、音楽ストリーミングの報酬を通知 1回あたり約1円 – WSJ
数百億円台のAIラウンドがあってもおかしくない理由 | TechCrunch Japan
アインシュタインのチャットボットに「声」を与えるAflorithmicのAI音声クローン技術 | TechCrunch Japan
Amazon Alexaの頭脳構築に貢献したチームを擁する住宅関連サービスのHomeXが約98億円調達 | TechCrunch Japan
ロシアの軍事企業、米軍よりも小型で軽量・極寒地でも飛行できる偵察ドローン開発・南極で飛行試験(佐藤仁) – 個人 – Yahoo!ニュース
ネクストスケープ、スポーツ自転車向け盗難防止IoTデバイス「AlterLock Gen2」の出荷開始 | マイナビニュース
働く人型ロボット、もうすぐ実用段階へ 人間の動き再現：朝日新聞デジタル
ワークマン、AIで自動発注 日立と、在庫管理に磨き: 日本経済新聞
株式会社アルファクス・フード・システムの配膳ロボットが配膳ロボットの代表として中学の教科書に掲載！｜株式会社アルファクス・フード・システムのプレスリリース