2021年04月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
新たな広告のカタチ！ドローンが創り出すQRコードが話題に
IoTセンサーを活用したCO2濃度と豚飼育状況の相関に関する実証実験を開始します｜東日本電信電話株式会社のプレスリリース
東電、防災IoTサービス実験 ガス漏れ検知し駆けつけ: 日本経済新聞
トランジスタ1738個使用のフルディスクリートCPUでロボットが自律走行するムービーが大人気 – GIGAZINE
ドコモと近畿大、ドローンでキャンパス内を自動巡回 実証実験に成功 – ITmedia NEWS
イヤホン・ヘッドホンの賢い掃除法教えます。AirPodsなどから皮脂や耳垢を撃退 | ギズモード・ジャパン
意外と簡単！？ かわいい見守りロボットを作ろう | fabcross
ドローンと自動配送ロボット 楽天・西友の次世代配送戦略が進む！ _小売・物流業界 ニュースサイト【ダイヤモンド・チェーンストアオンライン】
「空の未来」の可能性と課題は？経産省にドローン利活用の展望を聞く｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
DJI の最新機ドローンAir 2SはMavic Air 2と何が違うか | SlashGear Japan
フェイスブックがSpotifyとの提携拡大を発表、新プロジェクト「Boombox」の一環で | TechCrunch Japan
KDDIがDX支援の新会社「DXGoGo」 AI・IoTで新サービス開発 – ITmedia NEWS
オンキヨー、iPhone向けゲームコントローラー「Backbone One」を発売 1万2980円 – ITmedia Mobile
Withコロナ時代に、非接触で安心で楽しい“ロボ接客” ゼネラル・オイスターグループに配膳・運搬ロボット「Servi（サービィ）」を導入｜株式会社ゼネラル・オイスターのプレスリリース
イトーキ、小型無人搬送ロボット「Racrew」専用棚を開発｜株式会社イトーキのプレスリリース
分身ロボット「OriHime」を活用したICT×スポーツ×地域の共創プロジェクト「E Cheer Up！」 共同実証実験の開始について｜株式会社オリィ研究所のプレスリリース
【ドローンで現場に革命を起こす】建設現場への導入が進むMavic 2 Proの特別レンタルプランを提供開始｜株式会社drone supply & controlのプレスリリース
人間よりロボットのほうが話しやすい話題がある!? 約9割が癒やされた自律型会話ロボット「Romi」（ロミィ）｜株式会社ミクシィのプレスリリース
CFD販売とNTTドコモ、５Gと水中ドローンを活用した漁場遠隔監視のデモンストレーションを行いました｜CFD販売株式会社のプレスリリース
セブンーイレブン ロボットがオフィスビル内で商品配送の実験 | IT・ネット | NHKニュース
セブン、ロボットが商品配送 ビル内で実験: 日本経済新聞