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2021年04月21日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年4月21日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

RedditがClubhouseによく似たReddit Talkを発表 | TechCrunch Japan

元女子高生AI「りんな」のrinnaとギブリー、AIチャットボットの開発・販売で協業：MarkeZine（マーケジン）

フェイスブックが音声関連の新機能を発表、Clubhouse類似機能やポッドキャスト支援ツールなど | TechCrunch Japan

AirTag – Apple（日本）

Appleのイベント – 2021年4月 – Apple（日本）

新型Apple TV 4KにはSiriが使える「Siri Remote」が付属 | TechCrunch Japan

NTTドコモ、NVIDIAプラットフォームの活用で5G時代におけるAIやグラフィックスのクラウドサービスを拡充｜NVIDIAのプレスリリース

ロボット物流倉庫でアマゾンやウォルマートに対抗 – Bloomberg

ソフトバンク本社で自律走行ロボットを活用しコンビニ商品を配送する実証実験 | TECH+

熊の捜索・捕獲も！石川県加賀市がドローン事業に挑む｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

DRONE FUNDが、産業用ドローンのメンテナンスサービスを展開する米Robotic Skiesへ出資を実行｜DroneFundのプレスリリース

Alexa対応のIoT空気清浄機2機種をMakuakeにて期間限定で先行販売スタート！｜アコ・ブランズ・ジャパン株式会社のプレスリリース

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