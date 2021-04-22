2021年04月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
セブンイレブンとソフトバンク、複数フロアへ配送ロボット実証｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ゆりやんがAIで世界進出 吉本興業6000人「芸人AI化」の狙い：日経クロストレンド
脊椎手術に特化した手術支援ロボ、薬事承認を取得｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス
自律型会話ロボット”Romi（ロミィ）”取扱い開始のお知らせ 2021年4月21日取扱い開始 企業リリース | 日刊工業新聞 電子版
東京海上日動、音声マイニングで通話内容を分析するAIを自社開発 | TECH+
日本でも活躍、ロボットビジョン技術の「Mech-Mind」が数十億円の資金調達 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
Spotifyがテレビ東京と連携・・・音声コンテンツレーベル「ウラトウ」制作の音声番組を配信 | Media Innovation
三重県四日市市役所にて「AIさくらさん」が非接触型サイネージでの受付案内を開始いたしました｜株式会社ティファナ・ドットコムのプレスリリース
CFD、NTTドコモ、水中ドローン活用漁場遠隔監視デモンストレーション実施 | DRONE
キズナアイと会話を楽しめる新システム 「A.I.Navigator（エー・アイ・ナビゲーター）」登場！ CLIP STUDIO PAINT公式サイトに期間限定搭載！｜株式会社セルシスのプレスリリース