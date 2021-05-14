2021年05月14日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ロボット犬、 核廃棄物処分場で訓練中 フランス 写真12枚 国際ニュース：AFPBB News
「探す」で見つけられる「AirTag」、どの持ち物に付ける？ – ケータイ Watch
ロックウェルとコマウ提携、ロボットアプリ展開を簡素化：FAニュース – MONOist
ドローン向け眼赤外線カメラFLIR Vue TZ20を発売開始｜FLIR Systems, Inc.のプレスリリース
赤ちゃんの体調不良をＩｏＴで兆候把握、コロナ禍だからこそ保育施設でデータ活用を！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
神奈川県愛川町 見守りロボットを貸し出す実証実験 一人暮らし高齢者対象 | 厚木・愛川・清川 | タウンニュース
人形型ロボット「NIN－NIN」で新しい観光体験（テレビ高知） – Yahoo!ニュース
Linuxが動作する高性能AIカメラモジュール「M5Stack UnitV2 AI カメラ」近日中に販売開始、スイッチサイエンスウェブショップにて｜株式会社スイッチサイエンスのプレスリリース
フォード、「Alexa」搭載車両を拡充へ–OTAアップデート対応を強化 – CNET Japan
国産手術ロボットを遠隔で実演 距離30キロ、愛知・藤田医大 ｜ 共同通信
いつもの買い物ドローンに任せて 山間部の村「助かる」：朝日新聞デジタル
IEEEメンバー バイオメディカルロボット分野の第一人者『東京大学大学院 新井 史人教授が提言』｜IEEEのプレスリリース
人工知能がナマコを守る？ 密漁防止へ、空から監視作戦：朝日新聞デジタル
自律走行できる除菌ロボット開発（HAB北陸朝日放送） – Yahoo!ニュース
パンデミック以降、最もロボットによる自動化が進んだのは倉庫と工場 | TechCrunch Japan
日立建機、ドローンから地形の3次元画像 月額5万円台で: 日本経済新聞
コガネイ、エプソン製ロボット対応ロボットジョイント発売
ドーナッツロボティクス株式会社によるアルフレッサ株式会社との資本業務提携。ロボット技術を活用した医療分野の課題解決を目指す。