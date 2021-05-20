2021年05月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
Spotifyにポッドキャスト自動文字起こし機能のベータ版が追加予定・・・アクセシビリティ向上アップデート | Media Innovation
Spotifyが独占公開とオリジナルのポッドキャストに自動文字起こし機能を追加 | TechCrunch Japan
グーグルがWear OSの大規模アップデートを発表、Fitbitの「健康」関連機能も導入 | TechCrunch Japan
Android TV OSの月間アクティブデバイスが8000万台に到達、新機能も発表 | TechCrunch Japan
Amazon新Echo Buds、イヤになるほど高コスパな完全ワイヤレスイヤホン | ギズモード・ジャパン
自動物流車両の開発 豊田織機が米AI企業と提携 : 日本経済新聞
グーグル、新たな量子コンピューター研究拠点「Quantum AI」キャンパス披露 – ZDNet Japan
NTTドコモ、自律飛行型ドローン「Skydio 2」のレンタル等を開始 | LIGARE（リガーレ）人・まち・モビリティ
グーグル、「Googleレンズ」とAIでネット通販の利便性を向上 – CNET Japan
Hmcomm、音声AIによる“Web会議の可視化：ZMEETING”を販売開始｜Hmcomm株式会社のプレスリリース
その工場のロボットは、効率的な作業を自ら“学習”して進化する：AI導入でフォードが挑む自動車生産の次なる革新 | https://t.co/g0yRGRzGa6
人間のように話す会話ＡＩ登場 : 東亜日報
Apple Watchのバッテリー寿命を延ばすコツ | ライフハッカー［日本版］
配膳ロボット「Keenon Robot」 日本に加え、韓国、シンガポールへも進出 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
グーグルがRSSを復活させる | TechCrunch Japan
Android OS搭載、車両管理や貨物管理を手軽に始められるIoTエッジデバイスをSORACOM IoTストアで5月20日より提供｜株式会社ソラコムのプレスリリース
雑談力を持つロボット「Romi」と3週間暮らす–笑ったり、悲しんだりと表情豊か – CNET Japan
電子機器製造工場が検品ＡＩ活用で陥った「精度９割」の落とし穴｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
物理部の高校生チーム、ロボット競技大会で優勝…三田学園 : 三田学園中学校・高等学校 : 会員校だより : 中学受験サポート : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン