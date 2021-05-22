2021年05月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ドコモ、Skydio社ドローン向けの新たなサービスメニューとソフトウェアを取扱開始 – ケータイ Watch
京セラ傘下のリスト、画像解析AI開発を丸ごと受託: 日本経済新聞
生産能力３０％向上！大和ハウスが溶接ロボット開発｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
キヤノンメディカルの超音波診断装置。ＡＩ搭載で深化した｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ＡＩで「勉強のやる気を脳に聞く」。情通機構が挑む研究の中身｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
犬の縫いぐるみ型介護ロボ 表情やしぐさを認識 動いて会話「高齢者の癒やしに」｜東播｜神戸新聞NEXT
SpotifyがようやくApple Watchでオフライン視聴できるように | TechCrunch Japan
『ドローン撮影サービス』始めます。MARINE-Q（和歌山・印南）｜MARINE-Qのプレスリリース
トヨタ出資の自動運転https://t.co/pvI2VE4zK8がカリフォルニア州から無人運転テスト許可を取得 | TechCrunch Japan
脳制御型ロボットアームに触覚を追加、機能性2倍に 米研究 | DG Lab Haus