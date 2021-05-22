TOP > ニュースヘッドライン > 2021年05月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2021年05月22日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年5月22日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ドコモ、Skydio社ドローン向けの新たなサービスメニューとソフトウェアを取扱開始 – ケータイ Watch

京セラ傘下のリスト、画像解析AI開発を丸ごと受託: 日本経済新聞

生産能力３０％向上！大和ハウスが溶接ロボット開発｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

キヤノンメディカルの超音波診断装置。ＡＩ搭載で深化した｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ＡＩで「勉強のやる気を脳に聞く」。情通機構が挑む研究の中身｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

犬の縫いぐるみ型介護ロボ　表情やしぐさを認識　動いて会話「高齢者の癒やしに」｜東播｜神戸新聞NEXT

SpotifyがようやくApple Watchでオフライン視聴できるように | TechCrunch Japan

『ドローン撮影サービス』始めます。MARINE-Q（和歌山・印南）｜MARINE-Qのプレスリリース

トヨタ出資の自動運転https://t.co/pvI2VE4zK8がカリフォルニア州から無人運転テスト許可を取得 | TechCrunch Japan

脳制御型ロボットアームに触覚を追加、機能性2倍に 米研究 | DG Lab Haus

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）