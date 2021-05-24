2021年05月24日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
グーグル、スマートホーム関連のアップデート内容を紹介――新規格「Matter」の導入予定も – ケータイ Watch
自動化が困難な嵌合、位相合わせ作業に対応可能なロボットシステム：産業用ロボット – MONOist
4年後あなたの仕事はこう奪われる 「AIネイティブ新卒」の恐るべき実力 ｜ビジネス+IT
家庭用コミュニケーションロボットは、性能ではなく「人の変化の物語」で魅力を伝えよ 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT
介護現場に会話ロボ、AIがもたらす未来【かわすじ今日談】｜【西日本新聞me】
ソニーと川崎重工が新会社。遠隔ロボット基盤構築へ融合する両者の強み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
「ワークロイド」生活領域で活躍 ロボット開発企業テムザックが西陣に本店 京滋ビジネス最前線｜経済｜地域のニュース｜京都新聞
Spotifyがオーディオブックに進出、Storytelと提携し新プラットフォームを活用 | TechCrunch Japan
Spotify、「Apple Watch」でオフライン再生が可能に–Premiumアカウントで – CNET Japan
3年で赤字360億円、中国音声メディア「Himalaya」が上場へ 「耳経済」の可能性は（上） | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
3年で赤字360億円、中国音声メディア「Himalaya」が上場へ 「耳経済」の可能性は（下） | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
HomePodとmini、Apple Musicのロスレスオーディオにアプデで対応 | ギズモード・ジャパン
3歳から使用できる、プログラミングロボ キンダーボット | リセマム
【クラウドＷａｔｃｈ】ハンズフリーでAI音声翻訳 富士通、11言語間ソリューション発表 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
ドローンを手がける株式会社ワイズ技研がスマート農業と教育産業のシナジーを目指し羽生実業高校と共同で「Y'sSmartBee」の実証実験を開始｜株式会社ワイズ技研のプレスリリース
【PC Watch週間アクセスランキング】水中ドローンが4万1,718円で販売中。Amazonタイムセール祭り – PC Watch
Apple Musicがサポートする「空間オーディオ」とは何か チャンネルベースとオブジェクトベース、Dolby Atomosと360RA（1/4 ページ） – ITmedia NEWS