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2021年05月24日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年5月24日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

グーグル、スマートホーム関連のアップデート内容を紹介――新規格「Matter」の導入予定も – ケータイ Watch

自動化が困難な嵌合、位相合わせ作業に対応可能なロボットシステム：産業用ロボット – MONOist

4年後あなたの仕事はこう奪われる　「AIネイティブ新卒」の恐るべき実力 ｜ビジネス+IT

家庭用コミュニケーションロボットは、性能ではなく「人の変化の物語」で魅力を伝えよ 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT

介護現場に会話ロボ、AIがもたらす未来【かわすじ今日談】｜【西日本新聞me】

ソニーと川崎重工が新会社。遠隔ロボット基盤構築へ融合する両者の強み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

「ワークロイド」生活領域で活躍　ロボット開発企業テムザックが西陣に本店　　京滋ビジネス最前線｜経済｜地域のニュース｜京都新聞

Spotifyがオーディオブックに進出、Storytelと提携し新プラットフォームを活用 | TechCrunch Japan

Spotify、「Apple Watch」でオフライン再生が可能に–Premiumアカウントで – CNET Japan

3年で赤字360億円、中国音声メディア「Himalaya」が上場へ 「耳経済」の可能性は（上） | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

3年で赤字360億円、中国音声メディア「Himalaya」が上場へ 「耳経済」の可能性は（下） | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

HomePodとmini、Apple Musicのロスレスオーディオにアプデで対応 | ギズモード・ジャパン

3歳から使用できる、プログラミングロボ キンダーボット | リセマム

【クラウドＷａｔｃｈ】ハンズフリーでAI音声翻訳　富士通、11言語間ソリューション発表 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

ドローンを手がける株式会社ワイズ技研がスマート農業と教育産業のシナジーを目指し羽生実業高校と共同で「Y'sSmartBee」の実証実験を開始｜株式会社ワイズ技研のプレスリリース

【PC Watch週間アクセスランキング】水中ドローンが4万1,718円で販売中。Amazonタイムセール祭り – PC Watch

Apple Musicがサポートする「空間オーディオ」とは何か　チャンネルベースとオブジェクトベース、Dolby Atomosと360RA（1/4 ページ） – ITmedia NEWS

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