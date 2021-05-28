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2021年05月28日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年5月28日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

阪急交通社 × ロボットプログラミング教室「プログラボ」 6月5日（土）STEAM教育のコンテンツをオンラインセミナーで紹介！ 学校教員対象に開催し新たな学びを支援します｜阪神電気鉄道株式会社のプレスリリース

アイスペース、ロボットを月面に: 日本経済新聞

徳島大病院、国産ロボで手術 成功: 日本経済新聞

最先端ロボットで介護予防 普及へ向けて研究促進 | 藤沢 | タウンニュース

すべて非接触でコーヒー提供　全自動ロボット登場 | KSBニュース | KSB瀬戸内海放送

Spotify、インディーズアーティスト育成プログラム「Fresh Finds」を開始 – CNET Japan

メディア紹介急増中！「水中ドローン」展示と操縦体験でJapan Drone2021に出展決定｜株式会社スペースワンのプレスリリース

農地の石を除去するロボットを開発するTerraClearが約27.3億円を調達 | TechCrunch Japan

スピードリンクジャパンが東京ヴェルディとのコーポレートパートナー契約を更新！注目の音声アプリ「GayaR」！！｜株式会社スピードリンクジャパンのプレスリリース

紫外線で除菌　ロボにお任せ　石川：朝日新聞デジタル

｢ロボット宅配のある日常｣のリアリティ。楽天・西友の公道実証で見た意外な現実【半径1キロのモビリティ革命#3】 | Business Insider Japan

YouTuberに源泉徴収　Google方針、各国で動揺: 日本経済新聞

AI技術の世界最高峰の国際学会であるCVPR2021に2件が採択｜パナソニックのプレスリリース

手の動きで楽器の音色が変化する“装着型エフェクター”　ソニーがクラファン開始 – ITmedia NEWS

水中ドローン2025年に70億円規模に｜株式会社 日本能率協会総合研究所のプレスリリース

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