2021年06月02日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
「神」破り世界へ ロボカップ大会で尼崎双星高校チーム：朝日新聞デジタル
ロボット犬「Spot」専用の犬小屋が登場–ハリケーン災害復旧などに活用へ – CNET Japan
日本橋に完全キャッシュレスの分身ロボット常設店舗をオリィ研究所と共同でオープン（カンカク） | ペイメントナビ
ロボ受注2年ぶりプラス 半導体製造関連の輸出好調 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
物流の救世主!? ロボットたちが荷物の配送・集荷を担当。QBITと森トラストが自動搬送サービスを事業化 – PC Watch
産業用ロボットの２１年受注は過去最高へ。自動化需要は底堅い｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
宇宙ゴミが国際宇宙ステーションのロボットアームに衝突｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
Alphabet傘下で2021年初めに解散したLoon元トップがロボット配達Starship TechnologiesのCEOに | TechCrunch Japan
【無料オンラインセミナー開催】ヒト型協働ロボットのカワダロボティクスによる「簡単！ロボット活用術」｜カワダロボティクス株式会社のプレスリリース
ソフトバンク、法人事業強化で国内10億のIoTデバイスがターゲット、PayPay等の顧客接点生かす | ペイメントナビ
ブラウザで遠隔操作できるクラウド型ロボット制御プラットフォーム | TECH+
閉鎖性空間調査用ドローンAirSlider®新型機Fi4発表のお知らせ｜株式会社自律制御システム研究所のプレスリリース
高校生、ロボット技術で世界に挑む 尼崎双星高の3人意気込み | 毎日新聞
足腰の負担を軽減するアシストスーツ「アルケリス」のロボット化に向け本格始動！｜アルケリス株式会社のプレスリリース