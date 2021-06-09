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2021年06月09日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年6月9日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ソニーが新型完全ワイヤレスイヤフォン「WF-1000XM4」正式発表、より小型化・ノイキャン性能向上 | TechCrunch Japan

Apple Musicが空間オーディオとロスレスオーディオの提供を開始 | TechCrunch Japan

電通、IoT家電のデータをマーケティングに活かすサービス「ドムス・オプティマ」を国内で初めて提供 | スタートライズ広告ニュース

「データサイエンス・ＡＩ」で新学部、お茶の水女子大ならではの独自教育とは？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

「従業員の顔色が良くなった」カーリース大手のＡＩ活用｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

産業ロボ導入に必要な時間を１週間から４時間に短縮、川崎重工がインターフェース公開｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

大成建設などがコロナ患者のICU向けロボットを開発。遠隔操作でリスク低減｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

プログラミングロボット「Root」にシンプル機能のハイコスパモデル | マイナビニュース

「Apple Music」で「Dolby Atmos」による空間オーディオが利用可能に – CNET Japan

産業用ロボットと自動化システムの専門展ロボットテクノロジージャパン 2022年6月愛知で開催 | オートメーション新聞WEB

ジョイスティックで動く小型ロボット犬「TiBeast」 | fabcross

「見廻りお願い！」 ミリ波IoT搭載サービスロボットによる協働型見廻りシステムを開発：福島民友新聞社 みんゆうNet

ＪＮＳが後場一段高、次世代型アバターロボットを展開するｕｇｏと業務提携 投稿日時： 2021/06/09 13:53[みんかぶ] – みんかぶ（旧みんなの株式）

ハイレゾ音楽配信「Amazon Music HD」、日本でも“追加料金なし”で利用可能に – CNET Japan

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