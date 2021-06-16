2021年06月16日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
日本ロボット工業会 ロボット統計 受注・生産・出荷実績2020年 ロボット産業、2021年は好調の見通し 自動化需要と感染拡大防止対策の需要に期待大 | オートメーション新聞WEB
宙に浮く“ドローン仏”が神々しい…製作したのは仏師「思った以上にお迎え感がある」
アップル､ビーツ最新イヤホンはエアポッドと何が違うのか | 会社四季報オンライン
VCなどがAI新事業でコンテスト 日経が共催: 日本経済新聞
Japan Drone2021が開幕 水中用や大型タイプまでさまざまなドローンが一堂に | 展示会とMICE
ソフトバンクと佐川、自走ロボットの配送実験 屋外で: 日本経済新聞
Beats Studio Budsレビュー：これはAndroidに優しいAirPods Proである | ギズモード・ジャパン
【プライムデー対象商品おさらい】AirPods Proレビュー：ワイヤレスの役割は、音質じゃないのかも。それで良いのかも | ギズモード・ジャパン
「Natureスマート電気」、供給エリアを拡大中部、中国、四国、北陸、九州エリアでサービス開始！｜Nature株式会社のプレスリリース
年に一度のプライム会員大感謝祭 「プライムデー」、対象商品を一部公開 第2弾｜アマゾンジャパン合同会社のプレスリリース
ロボットが本を貸し出し、韓国城南市で自動走行図書館ロボット運行へ（WoW!Korea） – Yahoo!ニュース
協働ロボット自動化セルを発売、容易にセットアップでき移設も柔軟に：協働ロボット – MONOist
ソニーが物流ドローン参入に意欲｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ロボットがコロナの検体採取···AI技術を取り入れ、再来年はロボットだけで診断可能に＝韓国（WoW!Korea） – Yahoo!ニュース
残念…Apple Watchで体温や血糖値を測定できるのは、まだ先の話になりそう | ギズモード・ジャパン
cheero、イヤホンと送信機がセットの耳元スピーカー「CHS-001」、8800円 – ケータイ Watch
SonosとIKEAの最新コラボは額のように壁にかけられるスピーカー | TechCrunch Japan
ネットフリックス通販参入が、「日本のコンテンツ産業衰退」を早めるワケ：スピン経済の歩き方（1/6 ページ） – ITmedia ビジネスオンライン
人の動きに合わせた立体音響で空間を拡張するMRサービス「oto rea」とは？ ｜ ガジェット通信 GetNews
水中ドローンは、多彩な"バリエーション"が話題に [Japan Drone 2021] | DRONE
「癒やし系」の家庭用ロボ続々 巣ごもりの話し相手にも（朝日新聞デジタル） – Yahoo!ニュース
ミクシィも「家庭用ロボ」参入 会長が語る狙いと展望（朝日新聞デジタル） – Yahoo!ニュース
ASPINA、自律走行搬送ロボット（AMR）試験販売 製造現場の搬送の自動化へ | オートメーション新聞WEB
人工知能を搭載した遠隔操作ロボットを開発するTelexistence株式会社へ追加出資｜グローバル・ブレイン株式会社のプレスリリース
建設現場の床に図面をプリントする自動走行ロボットを開発する「Dusty Robotics」 | TechCrunch Japan
信号機と連携する自動走行ロボット、屋外配送試験に成功…ソフトバンクと佐川急便 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）
フェデックスが自動運転ロボットNuroと提携、宅配の実験開始 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
自律型芝刈り機を提供する造園ロボットスタートアップScythe、芝を刈った面積に応じて料金が決まる | TechCrunch Japan
謎のドローン DJI Mini SEがウォルマートに登場…これ、見たことある | ギズモード・ジャパン
テクノロジーに特化した不動産Casa robotics㈱にロボット部設立｜ケイアイスター不動産株式会社のプレスリリース