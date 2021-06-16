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2021年06月16日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年6月16日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

日本ロボット工業会 ロボット統計 受注・生産・出荷実績2020年 ロボット産業、2021年は好調の見通し 自動化需要と感染拡大防止対策の需要に期待大 | オートメーション新聞WEB

宙に浮く“ドローン仏”が神々しい…製作したのは仏師「思った以上にお迎え感がある」

アップル､ビーツ最新イヤホンはエアポッドと何が違うのか | 会社四季報オンライン

VCなどがAI新事業でコンテスト　日経が共催: 日本経済新聞

Japan Drone2021が開幕　水中用や大型タイプまでさまざまなドローンが一堂に　 | 展示会とMICE

ソフトバンクと佐川、自走ロボットの配送実験　屋外で: 日本経済新聞

Beats Studio Budsレビュー：これはAndroidに優しいAirPods Proである | ギズモード・ジャパン

【プライムデー対象商品おさらい】AirPods Proレビュー：ワイヤレスの役割は、音質じゃないのかも。それで良いのかも | ギズモード・ジャパン

「Natureスマート電気」、供給エリアを拡大中部、中国、四国、北陸、九州エリアでサービス開始！｜Nature株式会社のプレスリリース

年に一度のプライム会員大感謝祭 「プライムデー」、対象商品を一部公開 第2弾｜アマゾンジャパン合同会社のプレスリリース

ロボットが本を貸し出し、韓国城南市で自動走行図書館ロボット運行へ（WoW!Korea） – Yahoo!ニュース

協働ロボット自動化セルを発売、容易にセットアップでき移設も柔軟に：協働ロボット – MONOist

ソニーが物流ドローン参入に意欲｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ロボットがコロナの検体採取···AI技術を取り入れ、再来年はロボットだけで診断可能に＝韓国（WoW!Korea） – Yahoo!ニュース

残念…Apple Watchで体温や血糖値を測定できるのは、まだ先の話になりそう | ギズモード・ジャパン

cheero、イヤホンと送信機がセットの耳元スピーカー「CHS-001」、8800円 – ケータイ Watch

SonosとIKEAの最新コラボは額のように壁にかけられるスピーカー | TechCrunch Japan

ネットフリックス通販参入が、「日本のコンテンツ産業衰退」を早めるワケ：スピン経済の歩き方（1/6 ページ） – ITmedia ビジネスオンライン

人の動きに合わせた立体音響で空間を拡張するMRサービス「oto rea」とは？ ｜ ガジェット通信 GetNews

水中ドローンは、多彩な"バリエーション"が話題に [Japan Drone 2021] | DRONE

「癒やし系」の家庭用ロボ続々　巣ごもりの話し相手にも（朝日新聞デジタル） – Yahoo!ニュース

ミクシィも「家庭用ロボ」参入　会長が語る狙いと展望（朝日新聞デジタル） – Yahoo!ニュース

ASPINA、自律走行搬送ロボット（AMR）試験販売 製造現場の搬送の自動化へ | オートメーション新聞WEB

人工知能を搭載した遠隔操作ロボットを開発するTelexistence株式会社へ追加出資｜グローバル・ブレイン株式会社のプレスリリース

建設現場の床に図面をプリントする自動走行ロボットを開発する「Dusty Robotics」 | TechCrunch Japan

信号機と連携する自動走行ロボット、屋外配送試験に成功…ソフトバンクと佐川急便 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）

フェデックスが自動運転ロボットNuroと提携、宅配の実験開始 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

自律型芝刈り機を提供する造園ロボットスタートアップScythe、芝を刈った面積に応じて料金が決まる | TechCrunch Japan

謎のドローン DJI Mini SEがウォルマートに登場…これ、見たことある | ギズモード・ジャパン

テクノロジーに特化した不動産Casa robotics㈱にロボット部設立｜ケイアイスター不動産株式会社のプレスリリース

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