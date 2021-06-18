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2021年06月18日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年6月18日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

Amazon Wi-Fi簡単設定に対応したスマート家電リモコン新登場｜ラトックシステム株式会社のプレスリリース

IoT機器へのポートスキャンや脆弱性ある製品への探索が増加｜BBソフトサービス株式会社のプレスリリース

【「スケルトニクス」工場見学会】身体拡張ロボット「スケルトニクス」 – 八王子経済新聞

福岡歯科大で活躍する患者型ロボット、実習で「容体急変」の動きを再現！｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ライフサイエンス分野で進むＡＩ活用、産学連携で競争力向上へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

安川電機、協働ロボの新製品　運べる重量2倍に: 日本経済新聞

奇跡の水はロボットからどうぞ、メッカ大巡礼のコロナ対策 サウジ（AFPBB News） – Yahoo!ニュース

除菌清掃ロボ導入で買い物安心／さくら野弘前店 by 陸奥新報

AppleはiPhone・Apple Watchに加えAirPodsでも健康管理を行っていく可能性を示す – GIGAZINE

Spotify、AI採用Podcast発見ツールのPodzを買収 – ITmedia NEWS

Radiotalk株式会社代表取締役・井上佳央里氏が語る音声市場の「未来」 | エンタメ人☆彡コラム

複数メーカーの産業用ロボットを1つのソフトウェアで遠隔操作、ORiNと5Gで：産業用ロボット – MONOist

ロボットによるＥＶ用蓄電池交換サービス、ＥＮＥＯＳが実証へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

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