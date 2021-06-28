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2021年06月28日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年6月28日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

入院中の学びにロボットも　ICT化にコロナ追い風　 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

「ビデオ会議の声を無料で自動文字起こししてみた！」――急遽テレワークを導入した中小企業の顛末記(58)【テレワーク顛末記】 – INTERNET Watch

Appleが「i」で始まる製品名をやめてしまった理由 – iPhone Mania

協働ロボットへの「リモートサポート」６月28日スタート｜ウィングロボティクス株式会社のプレスリリース

AIで部屋を賢くきれいに！ サムスンが最先端ロボット掃除機「Jet Bot AI+」発売 | Techable(テッカブル)

穴を掘る蛇ロボットの動きがなかなか不気味で好き | ギズモード・ジャパン

ドローン教室　子どもたちが操縦体験 | ＵＴＹテレビ山梨

軽快にジャンプ＆フリップができる陽気なロボット「Ollie」（オリー）（ギズモード・ジャパン） – Yahoo!ニュース

シナモンAIが、世界経済フォーラムのテクノロジー・パイオニアに選出されました。｜シナモンAIのプレスリリース

Apple Watchで｢デフォルトの返信｣を使いこなす方法 | ライフハッカー［日本版］

あらゆる商品をライブマーケティングできる未来型AI Cafe「AZLM CONNECTED CAFE」が7月1日渋谷にオープン｜@DIME アットダイム

Apple、医療機器への磁気干渉を警告　iPhone、AirPods、Apple Watchなど – ITmedia NEWS

「有料版なら広告なし」が生む、持つ者と持たざる者の情報格差 (1/2)

自発的に操作法をおぼえるアルゴリズム誕生！ 制御AI「Smart MPC」とは | Techable(テッカブル)

アイロボットがプログラミングロボット「Root」に機能をシンプルにした廉価版「rt0」を発売｜@DIME アットダイム

宇宙で自律的に動くロボット開発へ！ GITAIが打ち上げ準備完了 | Techable(テッカブル)

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