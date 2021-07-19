2021年07月19日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
四足歩行ロボット「Spot」がBTSの曲に合わせて踊る ヌルヌルフォーメーションダンスが魅了的（1/2 ページ） – ねとらぼ
ペットの“世話”を任せられる？ 見守りロボット「Rocki」の実力 | https://t.co/g0yRGRzGa6
「ドローン配送システム」が「ミサワパーク東京」のコンセプト住宅に実装！ | TABI LABO
「AIで勤怠監視」 自動車教習への導入始まる – ITmedia NEWS
MIT Tech Review: フェイスブックが脳インターフェイスから撤退 短期的成果見込めず
Go Visions、小・中学生向けオリジナルロボットをつくる特別ワークショップ8月開催 | ICT教育ニュース
近づいたらブシャー！ 芝生を人から守るため人感知AIスプリンクラー | ギズモード・ジャパン
感じることのできる「義手」 | 医療とAIのニュース・最新記事 – The Medical AI Times
ホテル京阪 京橋グランデ、非接触オーダーバイキングを開始 配膳ロボットを活用 – TRAICY（トライシー）
ホンダと楽天、自動配送ロボットの走行実証実験 – Impress Watch
楽天、Hondaと筑波大学構内で自動配送ロボットの走行実証実験を開始 一部公道でもテスト | TECH+
日産とドコモ、自動運転によるAI活用オンデマンド配車の実証実験 | TECH+
オリィ研究所の分身ロボットに新製品 ｜株式会社オリィ研究所のプレスリリース
令和3年度「AI Quest」の参加者の募集を開始しました（四国経済産業局）
ドローンベンチャー「空解」 約70kmの長距離ドローン輸送に挑む | Webマガジン「AXIS」 | デザインのWebメディア