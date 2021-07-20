『シン・エヴァンゲリオン劇場版』SF超大作の完結作がAmazon Prime Videoで8月13日より独占配信

Amazonは『シン・エヴァンゲリオン劇場版』を8月13日（金）より、Amazon Prime Video（以下、Prime Video）にて、プライム会員向けに独占配信することを発表した。プライム会員の見放題にて配信されるのでプライム会員なら無料で観ることができる。
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は日本を含む240以上の国と地域で独占配信される予定となっており、日本以外の国では、本作はPrime Videoにとって初の日本の大型アニメフランチャイズのDTS作品となる。（※DTS＝Direct to Streamの略、劇場映画を直接配信すること）
今回Prime Videoで配信されるのは、劇場公開中に本編映像のさらなる調整が進められた最新の『EVANGLION 3.0+1.01 THRICE UPON A TIME』バージョンとなる。
なお、過去の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』3作品(『：序』、『：破』、『：Q』)もAmazon Prime Videoにて見放題独占配信中だ。
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME
（28言語字幕版／10言語吹き替え版）
新たな劇場版シリーズの第4部であり、完結編。ミサトの率いる反ネルフ組織ヴィレは、コア化で赤く染まったパリ旧市街にいた。旗艦AAAヴンダーから選抜隊が降下し、残された封印柱に取りつく。復元オペの作業可能時間はわずか720秒。決死の作戦遂行中、ネルフのEVAが大群で接近し、マリの改8号機が迎撃を開始した。一方、シンジ、アスカ、アヤナミレイ（仮称）の3人は日本の大地をさまよい歩いていた……。
企画・原作・脚本・総監督：庵野秀明 監督：鶴巻和哉、中山勝一、前田真宏
声の出演：緒方恵美、林原めぐみ、宮村優子、坂本真綾、三石琴乃、山口由里子、石田彰、立木文彦、清川元夢
関智一、岩永哲哉、岩男潤子、長沢美樹、子安武人、優希比呂、大塚明夫、沢城みゆき、大原さやか、伊瀬茉莉也、勝杏里、山寺宏一、内山昂輝、神木隆之介 (敬称略)
製作：カラー 制作：スタジオカラー
配信：2021年8月13日（金） Amazon Prime Videoにて独占配信
Prime Video 作品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B098T51T7X
（28言語字幕版／10言語吹き替え版）
新たな劇場版シリーズの第4部であり、完結編。ミサトの率いる反ネルフ組織ヴィレは、コア化で赤く染まったパリ旧市街にいた。旗艦AAAヴンダーから選抜隊が降下し、残された封印柱に取りつく。復元オペの作業可能時間はわずか720秒。決死の作戦遂行中、ネルフのEVAが大群で接近し、マリの改8号機が迎撃を開始した。一方、シンジ、アスカ、アヤナミレイ（仮称）の3人は日本の大地をさまよい歩いていた……。
企画・原作・脚本・総監督：庵野秀明 監督：鶴巻和哉、中山勝一、前田真宏
声の出演：緒方恵美、林原めぐみ、宮村優子、坂本真綾、三石琴乃、山口由里子、石田彰、立木文彦、清川元夢
関智一、岩永哲哉、岩男潤子、長沢美樹、子安武人、優希比呂、大塚明夫、沢城みゆき、大原さやか、伊瀬茉莉也、勝杏里、山寺宏一、内山昂輝、神木隆之介 (敬称略)
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