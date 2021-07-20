『シン・エヴァンゲリオン劇場版』SF超大作の完結作がAmazon Prime Videoで8月13日より独占配信

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Amazonは『シン・エヴァンゲリオン劇場版』を8月13日（金）より、Amazon Prime Video（以下、Prime Video）にて、プライム会員向けに独占配信することを発表した。プライム会員の見放題にて配信されるのでプライム会員なら無料で観ることができる。



『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は日本を含む240以上の国と地域で独占配信される予定となっており、日本以外の国では、本作はPrime Videoにとって初の日本の大型アニメフランチャイズのDTS作品となる。（※DTS＝Direct to Streamの略、劇場映画を直接配信すること）

今回Prime Videoで配信されるのは、劇場公開中に本編映像のさらなる調整が進められた最新の『EVANGLION 3.0+1.01 THRICE UPON A TIME』バージョンとなる。

なお、過去の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』3作品(『：序』、『：破』、『：Q』)もAmazon Prime Videoにて見放題独占配信中だ。

