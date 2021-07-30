TOP > ニュースヘッドライン > 2021年07月30日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2021年07月30日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年7月30日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

アウト×デラックス – フジテレビ 8月5日(木) 23:00～23:40 人型ロボット・Pepper3体と暮らす太田智美が登場！

24時間で10万個のドミノを並べきるロボット「Dominator」がプロのドミノアーティストを圧倒 – Engadget 日本版

ファナック､今22年3月期の営業益予想を3割増額 | 会社四季報オンライン

ホンダが電動ロボット草刈機「グラスミーモ」を発売。スマートフォンやタブレット端末で遠隔操作・監視が可能 – Motor-Fan[モーターファン]

すしロボット、ピッチングマシン…機械遺産に９件認定：中日新聞Web

ロコモ予防へ　宮崎大学がロボット開発　宮崎県（宮崎ニュースUMK） – Yahoo!ニュース

「ダチョウのように走る下半身だけの二足歩行ロボット」が5kmを53分台で走破、軽快に走るムービーも公開中 – GIGAZINE

すきま時間を有意義に。おでかけ機能が進化しました | my daiz navi

アマゾン、利益が大幅増–プライムデーを初めて6月に開催 – CNET Japan

5Gとロボット活用まとめ、遠隔操作にサービスロボットへの応用も。現状の課題は？ 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT

B&Oが初のアクティブノイキャン搭載ワイヤレスイヤホン「Beoplay EQ」発売 ｜ ガジェット通信 GetNews

アップルの「AirTag」、苦味剤付きの電池が使えない可能性 – CNET Japan

GITAI、経済産業省より宇宙船外汎用作業ロボットアーム・ハンド技術開発を受託｜GITAIのプレスリリース

スマートスピーカーやスマートフォンなどのAI音声認識の誤変換を楽しむ「第2回大ごにんしき大賞」を開催！｜一般社団法人文字起こし活用推進協議会のプレスリリース

最先端ロボットと一緒に過ごす「LOVOT（らぼっと）宿泊プラン」登場！｜ＨＲＴニューオータニ株式会社のプレスリリース

アマゾンのFire TV CubeがZoom会議に対応 | TechCrunch Japan

ホンダ、電動ロボット草刈機『グラスミーモ』発売…最大4000平米に対応 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）

AIスピーカー同士に、会話をさせると？　そのやり取りに「何回見ても笑う」「退屈しない」 – grape [グレイプ]

ソラコム主催「ラズパイコンテスト」受賞作品が、IoT DIYレシピに登場｜株式会社ソラコムのプレスリリース

最新のIT技術を駆使して院内学級の子供たちがオンラインで海を体験！ 水中ドローン×海洋 VR「Virtual Ocean Project」を開催しました！｜海と日本プロジェクト広報事務局のプレスリリース

豊田で開発、歩行訓練ロボット　パナソニックと市、名大連携：中日新聞Web

オリンピックへの声援をAIで可視化した「UNITE BY EMOTION」–閉会式まで提供 – CNET Japan

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）