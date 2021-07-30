2021年07月30日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
アウト×デラックス – フジテレビ 8月5日(木) 23:00～23:40 人型ロボット・Pepper3体と暮らす太田智美が登場！
24時間で10万個のドミノを並べきるロボット「Dominator」がプロのドミノアーティストを圧倒 – Engadget 日本版
ファナック､今22年3月期の営業益予想を3割増額 | 会社四季報オンライン
ホンダが電動ロボット草刈機「グラスミーモ」を発売。スマートフォンやタブレット端末で遠隔操作・監視が可能 – Motor-Fan[モーターファン]
すしロボット、ピッチングマシン…機械遺産に９件認定：中日新聞Web
ロコモ予防へ 宮崎大学がロボット開発 宮崎県（宮崎ニュースUMK） – Yahoo!ニュース
「ダチョウのように走る下半身だけの二足歩行ロボット」が5kmを53分台で走破、軽快に走るムービーも公開中 – GIGAZINE
すきま時間を有意義に。おでかけ機能が進化しました | my daiz navi
アマゾン、利益が大幅増–プライムデーを初めて6月に開催 – CNET Japan
5Gとロボット活用まとめ、遠隔操作にサービスロボットへの応用も。現状の課題は？ 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT
B&Oが初のアクティブノイキャン搭載ワイヤレスイヤホン「Beoplay EQ」発売 ｜ ガジェット通信 GetNews
アップルの「AirTag」、苦味剤付きの電池が使えない可能性 – CNET Japan
GITAI、経済産業省より宇宙船外汎用作業ロボットアーム・ハンド技術開発を受託｜GITAIのプレスリリース
スマートスピーカーやスマートフォンなどのAI音声認識の誤変換を楽しむ「第2回大ごにんしき大賞」を開催！｜一般社団法人文字起こし活用推進協議会のプレスリリース
最先端ロボットと一緒に過ごす「LOVOT（らぼっと）宿泊プラン」登場！｜ＨＲＴニューオータニ株式会社のプレスリリース
アマゾンのFire TV CubeがZoom会議に対応 | TechCrunch Japan
ホンダ、電動ロボット草刈機『グラスミーモ』発売…最大4000平米に対応 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）
AIスピーカー同士に、会話をさせると？ そのやり取りに「何回見ても笑う」「退屈しない」 – grape [グレイプ]
ソラコム主催「ラズパイコンテスト」受賞作品が、IoT DIYレシピに登場｜株式会社ソラコムのプレスリリース
最新のIT技術を駆使して院内学級の子供たちがオンラインで海を体験！ 水中ドローン×海洋 VR「Virtual Ocean Project」を開催しました！｜海と日本プロジェクト広報事務局のプレスリリース
豊田で開発、歩行訓練ロボット パナソニックと市、名大連携：中日新聞Web
オリンピックへの声援をAIで可視化した「UNITE BY EMOTION」–閉会式まで提供 – CNET Japan