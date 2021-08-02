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2021年08月02日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年8月2日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

超軽量で空間ジェスチャー操作にも対応したメガネ型ARグラス「INMO AIR」 | Techable(テッカブル)

ロボットがわずか1日で10万個のドミノを並べて「マリオのタイトル画面」を作成する圧巻のムービー – GIGAZINE

ラトビアのファーストフード 注文受けてからロボットがパスタを料理：1台で6人分の仕事 人件費大幅減へ（佐藤仁） – 個人 – Yahoo!ニュース

遠隔操作ロボットのアバターイン、本格展開へ　法人利用促進 | トラベルジャーナル

コロナ禍を経て人手不足の米国、飲食店の給仕ロボットが示す「人間の仕事」の価値（1/3ページ） – 産経ニュース

Argo AIがカリフォルニア州で自動運転車に一般客を乗せる許可を取得 | TechCrunch Japan

「AIが発明者」裁判所が初めて認めた衝撃度（平和博） – 個人 – Yahoo!ニュース

プログラミングでドローン飛行設定　学習塾で体験会

AmazonにGDPR侵害で7億4600万ユーロ（約971億円）の罰金　過去最高 – ITmedia NEWS

ぶっちゃけAIベンチャーって今どうなんですか？：：シバタアキラのcafeでAIたい。

トランスコスモス、音声で自動応答するAI: 日本経済新聞

家庭のIoT機器、サイバー攻撃の脅威認識は1割未満: 日本経済新聞

無料のAI音声合成ソフト「VOICEVOX」公開。商用利用も可 – PC Watch

ロボットが配膳、タブレットで会話も──モスバーガーが都内で実験 – Engadget 日本版

AI多言語文字起こしサービス「voitra（ボイトラ）」をリリース｜アップセルテクノロジィーズ株式会社のプレスリリース

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