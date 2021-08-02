2021年08月02日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
超軽量で空間ジェスチャー操作にも対応したメガネ型ARグラス「INMO AIR」 | Techable(テッカブル)
ロボットがわずか1日で10万個のドミノを並べて「マリオのタイトル画面」を作成する圧巻のムービー – GIGAZINE
ラトビアのファーストフード 注文受けてからロボットがパスタを料理：1台で6人分の仕事 人件費大幅減へ（佐藤仁） – 個人 – Yahoo!ニュース
遠隔操作ロボットのアバターイン、本格展開へ 法人利用促進 | トラベルジャーナル
コロナ禍を経て人手不足の米国、飲食店の給仕ロボットが示す「人間の仕事」の価値（1/3ページ） – 産経ニュース
Argo AIがカリフォルニア州で自動運転車に一般客を乗せる許可を取得 | TechCrunch Japan
「AIが発明者」裁判所が初めて認めた衝撃度（平和博） – 個人 – Yahoo!ニュース
プログラミングでドローン飛行設定 学習塾で体験会
AmazonにGDPR侵害で7億4600万ユーロ（約971億円）の罰金 過去最高 – ITmedia NEWS
ぶっちゃけAIベンチャーって今どうなんですか？：：シバタアキラのcafeでAIたい。
トランスコスモス、音声で自動応答するAI: 日本経済新聞
家庭のIoT機器、サイバー攻撃の脅威認識は1割未満: 日本経済新聞
無料のAI音声合成ソフト「VOICEVOX」公開。商用利用も可 – PC Watch
ロボットが配膳、タブレットで会話も──モスバーガーが都内で実験 – Engadget 日本版
AI多言語文字起こしサービス「voitra（ボイトラ）」をリリース｜アップセルテクノロジィーズ株式会社のプレスリリース