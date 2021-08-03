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2021年08月03日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年8月3日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

五輪ボランティア 遠方から分身ロボットで参加 現地で交流 | オリンピック・パラリンピック 話題 | NHKニュース

「ＩｏＴ」に「金融」「スタートアップ支援」も。ＫＤＤＩの知財戦略の全貌｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

「スマートインスペクション」に見るドローンの威力–ドローンは企業の救世主か – CNET Japan

アマゾンはデベロッパー向けツールと機能のリリースでAlexaの復活を狙う | TechCrunch Japan

「テクノロジーでラクラク節電キャンペーン」全国に拡大！｜Nature株式会社のプレスリリース

自律搬送ロボットを開発する福岡の匠がWMパートナーズなどから4億円調達 | TechCrunch Japan

トランスコスモス、Google CloudのContact Center AIを利用した音声AI対応サービスを開始 – クラウド Watch

オレゴン州立大の二足歩行ロボット｢キャシー｣が屋外で5キロを完走 | Business Insider Japan

Swarmが初心者でも扱えるIoT用衛星通信デバイスのキットを発売、約5.5万円 | TechCrunch Japan

分身ロボ活用 アイデア競う【文化・くらし／山梨】 | さんにちEye 山梨日日新聞電子版

Apple Watch Series 7と思しきモデルがさっそく規制当局へ登録される – GIGAZINE

Googleが「Pixel 6」「Pixel 6 Pro」を発表、独自SoC「Tensor」搭載で2021年秋リリース予定 – GIGAZINE

世界初の自動運転「レベル3」登場も複雑化する使用条件 (1/2)

犬用スマート首輪の「Fi」が睡眠トラッキング機能を追加 | TechCrunch Japan

排泄ケアシステム『Helppad』、IoT 見守りシステム『すいすいケア』との連携を開始｜株式会社abaのプレスリリース

プレミアム音声サービス「NowVoice」が認定メディアパートナー制度を導入。トップランナーへ直接インタビューが可能に。｜Now Do 株式会社のプレスリリース

ロボットで話題の「変なホテル」韓国で8月1日開業 宇宙船をイメージしたロビー | HotelBank (ホテルバンク)

会場のロボ操って「拍手に万歳」　学校からリモート観戦: 日本経済新聞

【NEWS RELEASE】プレミアム音声サービス「NowVoice」が認定メディアパートナー制度を導入　トップランナーへ直接インタビューが可能に｜株式会社運動通信社のプレスリリース

こんなに便利！ Apple Watchで導入予定のAssistiveTouchとは？ | ギズモード・ジャパン

アスリートを称賛する“庭師ロボット”｜日テレNEWS24

近未来テクノロジー見聞録(23) GITAIも月面探査事業へ参入！　月面ロボットローバーの試作1号機を公開 | TECH+

水中スクーター・水中ドローンを使って紹介するとさらにお得に！対象商品のレビュー投稿で1,000ポイントをプレゼントするキャンペーンがスタート｜株式会社セキドのプレスリリース

リゾート地で搬送用ロボットが活躍する。今秋にも実用化へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

WMパートナーズ、自律型搬送ロボットのパイオニア「株式会社匠」に対する追加投資を実行｜WMパートナーズ株式会社のプレスリリース

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